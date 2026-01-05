Reverse Engineer inom kryptoverksamheten
2026-01-05
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en engagerad teknisk kryptoanalytiker till avdelningen för cyberverksamhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Du kommer tillhöra kryptokontoret under avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen ska bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt bidra med underlag till underrättelserapporteringen. Du kommer arbeta vid ett kontor vars uppdrag är att stödja signalunderrättelse- och informationssäkerhetsverksamheten med kryptologiska utmaningar.
Du kommer att ingå i en enhet som arbetar med kryptoverksamhetens produktion. Din roll består i huvudsak av reverse engineering av mjukvara inriktat mot kryptoimplementationer. Det kan även förekomma utveckling av verktyg för automatiserad kodanalys, samt uppsättning av testmiljöer.
Du kommer till en kreativ miljö med en mångfald av expertis inom kryptologi, matematik och IT-säkerhet. Gruppen tar tillvara på varandras idéer och hjälps aktivt åt för att tillsammans nå resultat. Förutom samarbete med din enhet kommer du ha ett nära samarbete med övriga delar av avdelningen för cyberverksamhet samt andra delar av myndigheten.
Du kan
Vi söker dig som har:
En akademisk examen inom cybersäkerhet, datateknik, datalogi, kryptologi, matematik eller fysik, eller ett område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Alternativt att du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Kunskap om reverse engineering av mjukvara
God förmåga inom programmering
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Då du kommer i kontakt med följande arbetsområden, ser vi det som meriterande om du har kompetens inom ett eller flera av dem:
Kompilatorer och datorarkitekturer
Operativsystem som exempelvis Linux, Windows och/eller mobila OS.
C/C++ eller andra lågnivåspråk
Python
Kommunikationsprotokoll
Kryptologi
Cybersäkerhet
Du kommer ha goda möjligheter att lära dig mer om ovanstående områden i tjänsten.
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som når resultat genom att ta egna initiativ för att omvandla kreativa idéer till aktiviteter. Vi värdesätter att du motiveras av komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter som kräver analytisk förmåga, fördjupning och tålamod. Eftersom tjänsten innebär många samarbetsytor är det viktigt för oss att du arbetar väl tillsammans med andra, att du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tillmötesgående sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-01
Referensnummer 2025FRA1988-2 .
