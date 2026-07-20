Reverse Engineer inom kryptoverksamheten
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
er).
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en engagerad teknisk kryptoanalytiker med inriktning mjukvarureversning till avdelningen för cyberverksamhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Du kommer tillhöra kryptokontoret under avdelningen för cyberverksamhet. Kryptokontorets uppdrag är att stödja signalunderrättelse- och informationssäkerhetsverksamheten med kryptologisk expertis. Du kommer ingå i ett team som arbetar med att utveckla och implementera matematiska och kryptologiska metoder till stöd för myndighetens underättelseproduktion.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att analysera kryptoimplementationer i mjukvara, s.k. mjukvarureversning, och att hjälpa till att omsätta dina resultat till leveranser. Det kan även förekomma utveckling av verktyg för mjukvarureversning. Kompetensutveckling inom området kommer vara en naturlig del av arbetet.
Här får du goda möjligheter att påverka hur arbetet bedrivs i teamet, samt att ta ansvar för specifika områden i takt med att du växer in i rollen. Vidare ingår samverkan med övriga delar av både kryptokontoret och avdelningen för cyberverksamhet.
Du kommer till en kreativ miljö med en mångfald av expertis inom kryptologi, matematik och cybersäkerhet. Teamet tar tillvara på varandras idéer och hjälps aktivt åt för att tillsammans nå resultat. Du blir även en del av ett större sammanhang på kryptokontoret med en stark samarbetskultur och en prestigelös miljö där vi lär oss av och stöttar varandra i den dagliga utvecklingen.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom cybersäkerhet, datateknik, datalogi, matematik, fysik, eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
• Kunskap inom reverse engineering av mjukvara.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Eftersom du kommer i kontakt med följande arbetsområden, ser vi det som meriterande om du har kompetens inom ett eller flera av dem:
• Operativsystem som exempelvis Linux, Windows och/eller mobila OS (Android och iOS)
• Kompilatorer, datorarkitekturer och dess instruktionsuppsättningar (ISA)
• C/C , Java eller andra modernare högnivåspråk som Go, Swift och Rust
• Python
• Kryptologi
• Utveckling av mobila appar
• Kommunikationsprotokoll eller nätverksforensik
Du kommer ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom ovanstående områden i tjänsten.
Du är
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som tar ansvar för uppgifter och strukturerar ditt arbetssätt för att driva dina processer vidare. Vi värdesätter att du motiveras av komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter som kräver analytisk förmåga, fördjupning och tålamod. Du förblir motiverad och effektiv även vid motgångar och du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Eftersom tjänster innebär många samarbetsytor är det viktigt för oss att du arbetar väl tillsammans med andra, att du lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tillmötesgående sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast: 2026-08-16
Referensnummer 2025FRA265-3.
Sökord: reverse engineering, operativsystem, kryptoanalys, dataanalys, kryptologi, cybersäkerhet, kommunikationsprotokoll, Python, Ghidra, Binary Ninja, IDA pro, Frida,
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025FRA265-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Cyber Kontakt
Rekryterande chef rekrytering@fra.se +46105574600 Jobbnummer
10006564