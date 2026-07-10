Reumatolog- och hudavdelning 100B1 söker undersköterska
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-07-10
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Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Gör skillnad på riktigt – varje dag.
Vill du arbeta med högspecialiserad vård som utmanar, utvecklar och engagerar? På avdelning 100B1 möter du patienter i olika skeden av livet och får möjlighet att bidra där det verkligen behövs – i en verksamhet där kunskap, teamwork och trygghet står i centrum.
Vår verksamhet
Vår vårdavdelning har 7 vårdplatser och tar emot patienter med komplexa tillstånd inom reumatologi, endokrin/diabetes och hud. Vi vårdar personer med allt från autoimmuna reumatologiska systemsjukdomar till nydebuterad diabetes, hormonella rubbningar och avancerade hudsjukdomar. SLE, Systemisk skleros, Myosit, Vaskulit, Cushings syndrom, Diabetes typ 1, Psoriasis och Epidermolysis bullosa är bara några nämnda diagnoser vi vårdar hos oss.
Många av våra patienter återkommer över tid, vilket ger dig chansen att skapa förtroendefulla och långsiktiga relationer.
Ditt uppdrag
Undersköterskans uppgift innebär främst att arbeta nära patienten och ansvara för den basala omvårdnaden. Som undersköterska ska du kunna bidra till att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. Du ansvarar tillsammans med sjuksköterskan för att bedriva en patientsäker vård.
• Du genomför ordinerade kontroller och rapporterar avvikelser till ansvarig sjuksköterska
• Du hjälper och stöttar patienter med deras ADL-behov och utvärderar patientens omvårdnadsbehov
• Du bidrar till bedömningen av patientens omvårdnadsrisker och sätter in åtgärder för detta
• Du genomför provtagningar och större omläggningar
• Du säkerställer patientens vätske- och näringsintag
• Du dokumenterar utförda omvårdnadsåtgärder i journalen
• Du motiverar patienten till att vara delaktig i sin egen vårdPubliceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Du är certifierad undersköterska och drivs av att ge vård av högsta kvalitet. Meriterande är om du tidigare arbetat på sjukhus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och referenstagning. Eftersom vårdteamet är litet och patienterna ofta återkommande är gott samarbete, tydlig kommunikation och respekt centrala värden hos oss.
Vi ser gärna att du:
• är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetstempo
• är ansvarsfull och sätter patienten i fokus
• skapar trygga relationer med patienter och anhöriga
• har en nyfikenhet inför att lära och utvecklas
• bidrar aktivt med idéer och förbättringsförslag
• trivs med att jobba i en mindre personalgrupp samt med den medicinska och återkommande patientgruppen
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning på 80 %, med möjlighet att starta nu eller till hösten
• Rotationstjänst dvs dag, kväll och natt
• En individuellt anpassad introduktion med flera handledare samt uppföljande avstämningar
• Schemalagda utbildningsdagar
• Möjlighet att auskultera inom relevanta specialområden
• En arbetsplats där du blir sedd, stöttad och möjlighet att utvecklas.
Vi är inte rädda för att prova nya saker. Vi lär av det som varit positivt som negativt och utvecklar löpande våra arbetssätt. Vi som jobbar på avdelningen har alla olika livserfarenheter och kompetenser vilket vi är glada för. Vårt fokus är att bedriva en högkvalitativ vård där ett aktivt medarbetarskap är en självklarhet. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Jenny Swärdh 018-617 31 12
Biträdande avdelningschef Linnea Lönn 018-617 23 36
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning av tjänst sker fortlöpande.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS853/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9999258