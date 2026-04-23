Retrofitplanerare | Konsultuppdrag | Örnsköldsvik
2026-04-23
Har du teknisk förståelse för tillverkning och montage och trivs med att analysera tekniska förändringar och deras konsekvenser? Vill du arbeta verksamhetsnära i en roll med många kontaktytor och bidra till struktur och kvalitet i ett tekniskt komplext sammanhang? Vi på Jefferson Wells söker nu en Retrofitplanerare / Produktberedare till ett konsultuppdrag hos kund inom tillverkningsindustrin i Örnsköldsvik. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Örnsköldsvik
Anställningsform: konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid (100% på plats)
Uppdragets längd: juni 2026 - juni 2027
Övrigt: Intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Om uppdraget
I rollen som Retrofitplanerare / produktberedare arbetar du med att analysera Engineering Change Orders som ska införas på befintligt fordon eller som redan monterade produkter. Uppdraget innebär att bedöma vilka tekniska och materiella konsekvenser en ändring medför samt vilka följdeffekter som uppstår. Arbetet kräver en god teknisk helhetsförståelse, exempelvis för att kunna göra bedömningar såsom att byte av en detalj även medför behov av att byta flera kringliggande komponenter. Du arbetar nära flera funktioner inom organisationen och har en viktig roll i att säkerställa korrekt planering och genomförande. Arbetet utförs huvudsakligen i SAP, med stöd av PLM-system för ritningar och ändringsinformation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera och bereda tekniska ändringar (ECO:er)
Bedöma tekniska, materiella och produktionsmässiga konsekvenser
Säkerställa korrekt behovs- och artikelhantering i SAP
Samverka med flera interna kontaktytor inom organisationen
Arbeta med ritningsunderlag och ändringsinformation i ARAS
Vem söker vi
Vi söker dig som har utbildning inom relevant tekniskt kompetensområde och kan hantera arbetsuppgifter med viss svårighetsgrad i en industriell miljö. Rollen förutsätter att du kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter, ta ansvar för din leverans och bidra till struktur och kvalitet i arbetet. Du arbetar verksamhetsnära, har många kontaktytor och trivs med att samarbeta med olika funktioner inom organisationen. Du är trygg i digitala miljöer och arbetar strukturerat och noggrant i ett tekniskt komplext sammanhang.
Kvalifikationer
Teknisk eller industriell utbildning inom relevant område
3-5 års praktiskt yrkeserfarenhet inom aktuellt område
Förmåga att analysera och bedöma tekniska förändringar och deras följdeffekter
Förmåga att kunna arbeta med flera kontaktytor inom en organisation
God struktur och noggrannhet i arbetssättet
God systemvana och trygghet i att arbeta i digitala miljöer
Grundläggande kunskaper och vana av Microsoft Office-paketet
Meriterande
Erfarenhet av ERP-system, särskilt SAP
Erfarenhet av PLM-system, exempelvis arbete med ritningar och ändringsärenden
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.
Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande uppdrag och positioner. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Veronica Forsén Alfredsson
