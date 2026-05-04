Retention Manager till Securitas Stockholm
2026-05-04
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Som Retention Manager på Securitas har du ett affärskritiskt specialistuppdrag - att bygga upp, strukturera och driva det strategiska arbetet med kundlojalitet och retention. Rollen är nyetablerad och innebär ett tydligt mandat att forma hur Securitas arbetar långsiktigt med att behålla och utveckla kundrelationer.
Initialt ligger fokus på att etablera strukturer, analysramverk och arbetssätt för retention på koncernnivå. Kunddata finns, men ett enhetligt och affärsnära sätt att analysera, prioritera och agera på denna data behöver byggas upp.
Du är den som sätter riktningen, skapar överblick över nuläget och omsätter insikter till konkreta strategier och rekommenderade arbetssätt.
I rollen analyserar du kundbeteenden, identifierar tidiga risksignaler och utvecklar värdebaserade retentionstrategier som i syfte att stärka kundupplevelsen, lojaliteten och lönsamheten över tid. Arbetet omfattar hela kundbasen (Small, Medium och Large) och sker i nära samarbete med försäljning, marknad, kundservice och drift.
Rollen är placerad i Stockholm inom vår avdelning Commercial Excellence och kombinerar analys, strategi och genomförande. Du fungerar som expert- och stödresurs i proaktiv riskidentifiering, strategiska diskussioner och anbudsarbete samt bidrar med analys och struktur som säkerställer att beslut fattas på ett faktabaserat och affärsmässigt underlag.
Du kommer arbeta med att:
bygga upp och etablera Securitas strategiska arbete med kundlojalitet och retention
analysera kunddata för att identifiera mönster, beteenden och tidiga riskindikatorer
utveckla strategier, program och strukturer som stöttar Securitas i arbetet med att behålla kunder
fungera som expert- och stödresurs inom retention i dialog med försäljning, anbudsteam och ledning
driva förändring genom att kommunicera, förankra och implementera nya arbetssätt i organisationen
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Vi ser att du har du en god förståelse för hur kundlojalitet och retention skapas i praktiken och hur detta hänger ihop med affär, marknad och försäljning i komplexa tjänsteaffärer.
Du är redan van att arbeta datadrivet, se mönster och risksignaler i kundbeteenden samt omsätta analys och insikter till tydliga, affärsmässiga strategier och rekommendationer. Lika viktigt är din förmåga att kommunicera komplexa analyser på ett förtroendeskapande sätt och sätta dem i ett sammanhang som driver beslut och handling.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
God erfarenhet av arbete med retention, kundlojalitet och kommersiell analys
Van att arbeta datadrivet för att identifiera risker, mönster och affärsmöjligheter
Förståelse för churn-analyser, lojalitetsprogram och kundbeteenden
Dokumenterad erfarenhet att omsätta analys och insikter till tydliga strategier, strukturer och rekommendationer
Goda kunskaper i CRM-system och system för kundanalys
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från större organisationer med komplex kundstruktur
Erfarenhet av att bygga upp nya funktioner, program eller arbetssätt
Dokumenterad förmåga att driva förändring genom påverkan snarare än formellt mandat
Vi söker dig som har ett analytiskt och strategiskt mindset och som snabbt kan skapa dig en tydlig överblick även i komplexa sammanhang. Du är affärsdriven, strukturerad och trygg i din specialistroll, med integritet att stå för analysbaserade rekommendationer - även när de utmanar etablerade arbetssätt.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till Anette Wahlstedt, Chief Commerial Officer, på: anette.wahlstedt@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen går det bra att vända dig till rekryterare på asa.andersson@securitas.se
.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Placering är på vårt huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 24 maj
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082), https://www.securitas.se/jobba-hos-oss/
112 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9888506