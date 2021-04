Retail Staffing söker en Retail Staffing Coordinator, vikariat - Retail Staffing Sverige AB - Administratörsjobb i Göteborg

Retail Staffing Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-04Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.Retail Staffing - "We love retail"Vi närmar oss vår mest intensiva period på året och behöver därför utöka vårt härliga team med ytterligare en Staffing Coordinator. Tjänsten är ett vikariat från början / mitten av juni till slutet av augusti. Tjänsten är på deltid första tiden och övergår sedan till heltid. Vikariatet kan komma att förlängas efter augusti.För att kunna möta framtiden söker vi dig som vill vara med i ett expansivt företag i världens roligaste bransch.Jobbet ger dig goda möjligheter att skapa ett nätverk inom näringslivet speciellt inom Retail, vilket är värdefullt för din fortsatta karriärutveckling.Vi jobbar med bemanning och rekrytering och är nischade inom detaljhandeln. Vi jobbar aktivt med att söka upp, bygga relationer och attrahera kandidater med rätt kompetens till våra uppdrag både inom rekrytering och bemanning. Till vår hjälp har vi marknadens bästa verktyg för både rekrytering och bemanning. Vi bemannar våra kunders butiker och strävar alltid efter att bygga långsiktiga och nära relationer med både kunder och polare (konsulter). Vi håller en mycket hög servicenivå och anpassar oss efter våra kunders behov.Vårt arbete ställer höga krav på diskretion och förtroende där kunder och kandidater är i fokus. Det är därför avgörande att du är serviceinriktad, kan uttrycka dig professionellt i tal och skrift och förstår värdet av goda relationer.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bl.a. attAnsvara för bemanningen, dvs att bevaka och säkerställa att pass bokas och genomförsIntroducera nyanställda polare (konsulter)Ha regelbunden kontakt med våra polare (konsulter).Kandidat- och kundaktiviteter / kundvård genom mässor och butiksbesök (begränsat under Corona)Följa upp och utvärdera våra genomförda bokningar genom att regelbundet ha kontakt med butikerna och polarnaHR-administration såsom framtagning av anställningskontrakt, statistik, avstämning av tidrapporter, m.m.Rekrytering kan komma att ingå i tjänsten om du har tidigare erfarenhet av det.För att klara av rollen har du:* Minst 1 års erfarenhet av sälj och service inom butik, helst inom detaljhandeln* Erfarenhet från bemannings- och / eller rekryteringsbranschen* Erfarenhet av rekrytering är meriterande* Studerat HR/PA eller liknande* Är nyfiken, noggrann, flexibel, ansvarstagande och förändringsbenägen* Är en sann lagspelare som gillar att arbeta i ett tight team med högt i tak och högt tempo* Är utåtriktad och en "people person" som älskar att jobba med människor och att bygga relationer* Trivs med och är van vid att leverera ett förstklassigt bemötande och en mycket hög servicenivåVåra kunders butiker har öppet sju dagar i veckan och för att vi skall kunna ge dem bästa möjliga service ingår arbete på helger och röda dagar och beredskap på kvällar enligt ett rullande schema. Resor i tjänsten förekommer (dock begränsat under Corona). För rätt person finns det möjligheter att själv påverka sina arbetsuppgifter.Vi erbjuder:* Att få vara med att påverka, få mycket ansvar och möjligheten att påverka verksamhetens utveckling* Att få arbeta i ett tight team med härlig stämning och högt tempo* Goda utvecklingsmöjligheter* Tjänsten är på deltid / heltid med tillträde i juni eller efter överenskommelse* Individuell kompetensutvecklingspengTjänsten är på deltid / heltid, påbörjas i juni och är till slutet av augusti med möjlighet till förlängning. Vi följer tjänstemannaavtalet Unionen.Tjänstens placering är på vårt trevliga kontor i centrala Göteborg. Dock jobbar vi mestadels hemifrån nu under Corona. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi strävar efter mångfald.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till CEO Ulrika Mikkelsen, 0767-77 41 38 altVälkommen till oss!Varaktighet, arbetstidVarierande Tillsvidare2021-04-04FastSista dag att ansöka är 2021-04-18Retail Staffing Sverige AB5671395