Retail Recruitment söker Rekryterare
Retail Recruitment Sverige AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Recruitment Sverige AB i Göteborg
eller i hela Sverige
Rekryterare till Retail Recruitment - Göteborg
Vill du arbeta med några av Sveriges mest välkända retailkedjor och samtidigt utvecklas i ett bolag som andas engagemang, tempo och teamwork? Då kan du vara vår nästa kollega!
Retail Recruitment befinner sig i en spännande utvecklingsfas och stärker nu teamet i Göteborg med ytterligare en rekryterare.
Om rollen
Som rekryterare hos oss driver du hela rekryteringsprocessen, från kravprofil och search till tillsättning. Du arbetar nära våra kunder och kandidater och är en viktig del i att leverera rekryteringar av hög kvalitet med tempo, struktur och hjärta.
Vi rekryterar brett inom detaljhandeln - allt från nyckelpersoner i butik och region till ledande specialist- och chefsroller på huvudkontor. Våra uppdrag spänner över hela retailkedjan och omfattar både svenska och nordiska aktörer inom retail, FMCG och e-commerce.
I vårt arbete använder vi kompetensbaserad intervjuteknik och lägger stor vikt vid att skapa en rättvis, strukturerad och professionell process för både kund och kandidat.
Dina ansvarsområden
Självständigt driva rekryteringsprocesser från start till mål
Identifiera, attrahera och matcha kandidater mot våra kunders behov
Driva och utveckla affärer med såväl nya som befintliga kunder.
Bygga och vårda långsiktiga relationer med både kunder och kandidater
Bidra till utvecklingen av vårt arbetssätt, vår närvaro i sociala medier och vårt employer brand
Vi tror att du
Har en relevant bakgrund - antingen i form av erfarenhet från rekryteringsföretag/internt HR, eller så är du en nyutexaminerad talang (t.ex. inom PA/HR) som brinner för att börja din karriär inom search och urval.
Har ett genuint intresse för både människor, affärer och retail
Trivs i en miljö med tempo, engagemang och hög servicenivå
Är en skicklig kommunikatör som har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra.
Gillar att nätverka, hålla dig uppdaterad på LinkedIn och knyta nya kontakter
Tycker det är roligt att arbeta med varumärkesbyggande på bl.a. och sociala medier.
Med fördel har erfarenhet från retail
Vi erbjuder
En roll i ett härligt och engagerat team med högt i tak och nära samarbete
Möjlighet att påverka både din roll och företagets utveckling
Bonus utöver fast lön
Frihet under ansvar, flextid och möjlighet till visst hybridarbete
Träningsbidrag och möjlighet att träna på arbetstid
Vi sitter i centrala Göteborg på ett modernt co-workingkontor med tillgång till frukost, fika, gemensam träning en dag i veckan och after works med andra företag. Här finns både energi och gemenskap i vardagen. Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Retail Recruitment startade 2012 och är idag Sveriges ledande nischade rekryteringsföretag inom retail. Vi samarbetar med många av branschens mest välkända aktörer - som Mio, Rusta, Akademibokhandeln, Elgiganten, Coop, Byggmax, Lager 157, MQ, Kicks, Clas Ohlson med flera för att hitta morgondagens ledare och specialister inom retail.
Vi delar kontor med vårt systerbolag Retail Staffing och tillsammans bygger vi framtidens retail genom rekrytering, bemanning och karriärutveckling.
Tjänsten
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Känner du att det här är rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan via annonsen - vi intervjuar löpande.
Frågor? Kontakta VD Malin Niklasson på 0705-46 71 00
Vi ser fram emot att lära känna dig!
We love retail.
Retail Recruitment är Sveriges ledande nischade rekryteringsföretag inom retail. Sedan starten 2012 har vi hjälpt några av branschens mest välkända kedjor att hitta rätt ledare och specialister - alltid med fokus på kvalitet, tempo och långsiktighet. Vi brinner för människor, affärer och retail - och tror på att rekrytering ska vara enkelt, träffsäkert och värdeskapande.
Läs mer om oss på: www.retailrecruitment.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9746171