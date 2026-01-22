Retail Marketing Officer till Samsung!
2026-01-22
Samsung, en ledande aktör inom hemelektronik, söker en Retail Marketing Officer för att driva innovativ in-store-kommunikation för deras vitvaruportfölj. Du får en nyckelroll i att forma kundupplevelsen i butik och implementera strategiska initiativ i den fysiska retailmiljön.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Retail Marketing Officer ansvarar du för all in-store-kommunikation och POS-material för Samsungs vitvaruportfölj. Du driver projekt från idé till färdig installation i butik och säkerställer att Samsungs produkter syns på bästa sätt hos återförsäljare. Rollen är operativ, tempofylld och innebär tätt samarbete med säljteam, field force, byråer och internationella stakeholders. Du får en nyckelroll i att stärka varumärket och driva försäljning i fysisk retailmiljö.
Du erbjuds Vi erbjuder en dynamisk roll hos en ledande aktör med möjlighet att påverka varumärkets närvaro i butik. Konkurrenskraftig lön och ett konsultuppdrag på heltid med start snarast i en snabbfotad miljö.
Dina arbetsuppgifter
• Ta fram och lokalanpassa POS-material (ex. skyltar, produktbudskap, dekaler, butikskommunikation)
• Ansvara för butiksexponering och displayer (ex. brandade podium, produktpresentationer)
• Projektleda hela processen från idé till färdig implementation i butik:
idé budget leverantör produktion leverans installation
• Koordinera kampanjmaterial och butikskommunikation
• Arbeta nära Field Force och Field Trainers
• Ha löpande dialog med retailers och externa leverantörer
• Delta i butiksinstallationer och förberedelser vid behov
• Ansvara för rapportering, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete
• Presentera projekt, resultat och planer internt på engelska (inkl. mot ledning och internationella stakeholders)
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 4 års erfarenhet av marketing project management, gärna inom retail eller in-store marketing
• Dokumenterad erfarenhet av POS-material, butikskommunikation och displaylösningar
• Erfarenhet av att driva projekt med externa leverantörer och byråer
• God förståelse för retailmiljö och shopper behavior
• Stark projektledningsförmåga med fokus på leverans
• Van att presentera och kommunicera professionellt på engelska
• Flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från hemelektronik- eller vitvarubranschen
• Erfarenhet av budgetansvar och ROI-uppföljning
• Erfarenhet av konsumentinsiktsdriven marknadsföring
• Erfarenhet av arbete i internationell matrisorganisation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och självgående
• Lösningsorienterad och handlingskraftig
• Kommunikativ och relationsskapande
• Stresstålig och bekväm i högt tempo
• Flexibel och van att hantera förändringar
• Resultatorienterad med stark genomförandeförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
