Resurstjänst till Daglig verksamhet
2025-10-06
Nu söker vi personal till daglig verksamhet. Söker du ett spännande och utvecklande jobb? Drivs du av att jobba med människor som har funktionsvariationer och vill vara med och utveckla våra verksamheter? Då kan du vara vår nya kollega. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder:
• individuellt stöd i sina aktiviteter på den dagliga verksamheten
• utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen
• stödja kundernas delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå
• stödja kundernas självbestämmande och personliga integritet
• svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer
• I förekommande fall utföra medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistå kund med egenvård
• arbeta på mer än en arbetsplats
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänd utbildning från barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller pedagogiskt arbete alternativt vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång funktionshinder eller psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer krävs för arbetet. Vi vill att du har kunskaper i AKK och vana av att arbeta med pedagogiska program. Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du behärskar svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du socialt kompetent och har god samarbetsförmåga, är stresstålig, flexibel och du tycker det är utmanade med flera arbetsplatser. Du har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Du är lyhörd och har förmåga att lyssna, visa empati och respekt. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. För tjänsten krävs att du har B-körkort för manuell växellåda.
Det här är vi
I Kristianstad kommun har vi nu fler än 30 dagliga verksamheter enligt LSS. För att täcka upp frånvaro av olika slag söker vi medarbetare till resursen. Förutom din formella kompetens är vi intresserade av om du har andra intresseområden eller specifika kunskaper som till exempel inom skapande verksamhet, AKK, sinnesstimulering, trädgård, snickeri, verkstadsarbete, It, autism, musik, drama eller caféverksamhet.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enhet 16 DV Kontakt
Enhetschef
Charlotte Möller Madsen charlotte.moller-madsen@kristianstad.se 044-13 63 81 Jobbnummer
9541879