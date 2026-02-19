Resurssköterska till hemsjukvården
2026-02-19
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen i Mariestad
Inom hälso- och sjukvårdsenheten i Mariestads kommun arbetar ca 50 sjuksköterskor.
Nu behöver vi rekrytera en resurssjuksköterska inom hemsjukvården där du arbetar med personer med olika behov, allt från grundläggande sjukvårdsinsatser till alltmer kvalificerad vård i hemmet.
Är du trygg och lyhörd i din yrkesroll som sjuksköterska och trivs med att ge bästa möjliga vård till de äldre? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
I detta uppdrag är dina arbetsuppgifter väldigt varierande, här ingår bland annat att:
* Planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser.
* Samordna patientens hälso- och sjukvårdskontakt med övriga vårdgivare.
* Arbeta med förebyggande insatser för bibehållen hälsa.
* Arbeta i team med övriga sköterskor, omsorgspersonal, rehabpersonal och biståndshandläggare.
* Samverkan med ansvarig vårdcentralsläkare.
* Kontakt och stöd till anhöriga.
* Säker och spårbar dokumentation.
Vi arbetar utifrån ett 12-veckorsschema med dagtid och kvällstid samt var tredje helg.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad sjuksköterska.
Du har en hög ansvarskänsla och kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du har en empatisk förmåga och är lösningsorienterad samt trivs med variation i det dagliga arbetet.
Är du van att kommunicera med alternativ och kompletterande kommunikation och har tidigare arbetslivserfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård ses det som meriterande.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vad vi kan erbjuda dig?
• Hos oss välkomnas du av trevliga kollegor med olika lång erfarenhet inom kommunal vård och omsorg där vi tillsammans arbetar med att stötta och hjälpa varandra.
• Andra förmåner som finns är bland annat friskvårdsbidrag, gratis inomhus - och utomhusbad, bra försäkringserbjudanden samt möjligheter till semesterväxling.
- Vi har konkurrenskraftiga löner och - inte minst - har vi härliga vårdtagare som vi hjälper varje dag!
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära följande utdrag från belastningsregistret: "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" som finns att beställa från Polisens hemsida från och med 2 mars.
Rekryteringen hanteras löpande vilket innebär att intervjuer kan hållas innan sista ansökningsdatum löpt ut.
Vi ser fram emot att få en nya kollegor till vårt härliga gäng!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
Ersättning
