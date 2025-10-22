Resursskolsköterska
Malmö kommun / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-10-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252478 Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara med och stärka upp elevhälsan på flera skolor i rollen som resursskolsköterska.
Är du som skolsköterska intresserad av ett spännande arbete med trevliga kollegor och varierande arbetsdagar? Då är detta en passande tjänst för dig!
Som resursskolsköterska kommer du att vara centralt anställd av sektionschef för Medicinska elevhälsan / Medicinskt ledningsansvarig och ha alla Malmös grundskolor som möjliga arbetsplatser. Vi har 90 skolsköterskor anställda, som vänder sig till ca 35 000 elever. Vid arbetsanhopning, sjukskrivning och eventuella vakanser mellan anställningar har vi ett system där vi bemannar upp och förstärker med resursskolsköterska.
Uppdraget är viktigt och ansvarsfullt, din kompetens är hög och du arbetar på många olika skolor. Du har en god samarbetsförmåga och lätt för att möta olika elevhälsoteam, pedagoger och övriga kollegor i Malmö stads medicinska elevhälsa. Som skolsköterska kommer du även att samarbeta med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Du behöver ha god datorvana och gärna ha dokumenterat i Prorenata journalsystem.
Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på behovet ute i verksamheten men ryms inom ramen för vad som ska göras enligt basprogrammet. Till exempel ingår hälsobesök, vaccinationer, skolläkarmottagningar med mera.
Som resursskolsköterska får du också stöd, introduktion och handledning från centralt anställda samordnande skolsköterskor. Uppdraget kräver att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer.
Du har också ett genuint intresse för skolans elever samt en vilja att stödja eleverna att nå målen i skolan.
Du arbetar för en trygg skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet.Kvalifikationer
Vi söker dig som redan arbetar som skolsköterska. Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.
Du behöver ha minst två års erfarenhet som skolsköterska.
Som person är du strukturerad och organiserad i ditt arbete samt ansvarstagande och trygg i din roll.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Som resursskolsköterska är du centralt anställd, men arbetar alltid ute på olika skolor. Du är anställd av verksamhetschef enligt HSL som är Medicinskt ledningsansvarig och sektionschef för central medicinsk elevhälsa. Du får en bra introduktion och fortlöpande stöd för dig i din tjänst. Som resursskolsköterska hos oss i Malmö stad deltar du på våra centrala APT samt träffar övriga lokala skolsköterskor på professionsmöten och vid fortbildningstillfällen kring aktuella ämnen.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överrenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Verksamhetschef HSL/MLA
Anna Olin anna.olin@malmo.se 070-8112514 Jobbnummer
9569207