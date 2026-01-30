Resurssjuksköterska till HSL 4!
2026-01-30
Ref: 20260204
Söker du ett arbete där din kompetens verkligen behövs och önskar du bli en del av ett väl sammansvetsat team med låg personalomsättning? Välkommen att söka tjänsten som resurssjuksköterska till HSL 4!
Hos oss arbetar vi nära varandra i ett öppet och tillåtande klimat, med stor respekt för varandras olikheter. Våra värdegrunder genomsyrar hela verksamheten och handlar om att bemöta varje människa med respekt, visa engagemang och ha mod att påverka och förbättra. Med kreativitet och nytänkande skapar vi tillsammans en trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Anna eller läs mer om våra boenden här:
Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Som resurssjuksköterska i HSL 4 har du en viktig roll i att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vården. Uppdraget innebär att du med stor flexibilitet kan arbeta där behov uppstår, ibland med kort varsel, men också gå in i längre placeringar vid kollegors frånvaro.
När du är placerad på ett boende är du patientansvarig sjuksköterska för de patienter som tillhör uppdraget och utför samma arbetsuppgifter och har samma ansvar som övriga sjuksköterskor inom sektionen. Arbetet omfattar vård- och omsorgsboendena Lindeborgs gård, Dekoren, Fosieborg, Rosenholm, Pildammsvägen, Rönnbäret, Päronskogen, Stensjögatan och Södergården.
Vi erbjuder dig
• Ett omväxlande och stimulerande arbete med stor självständighet
• Möjlighet att planera och strukturera ditt arbete utifrån verksamhetens behov
• Ett nära samarbete i ett erfaret och engagerat team
• Individuellt anpassad introduktion utifrån din erfarenhet
• Tillgång till professionella nätverk och kompetensutveckling
• Arbetstid dagtid med tjänstgöring var sjätte helgPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som resurssjuksköterska ansvarar du för patienternas omvårdnad och medicinska insatser. Det innebär att du självständigt:
• Bedömer, planerar och organiserar hälso- och sjukvårdsinsatser
• Är patientansvarig sjuksköterska under din placering
• Handleder, utbildar och delegerar till omvårdnadspersonal
• Arbetar personcentrerat och i nära samarbete med patienter, anhöriga och team
• Samverkar med primärvård och andra aktörer enligt gällande hälso- och sjukvårdavtal
Arbetet sker med stöd av kvalitetssäkringssystem såsom BPSD, Senior Alert och Palliativregistret.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med minst två års arbetslivserfarenhet, varav minst ett års erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso-och sjukvård. Utöver det har du:
•
Mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
•
God digital kompetens
•
Insikt i gällande lagstiftning samt förmåga att arbeta utifrån fastställda mål och riktlinjer
Det är meriterande om du har
•
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med multisjuka äldre och/eller personer med demenssjukdom
•
Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
•
Specialistutbildning inom relevant område, exempelvis vård av äldre, medicinsk vård eller som distriktsjuksköterska
•
God vana av att samverka med andra aktörer, myndigheter och ingå i olika nätverk
•
Erfarenhet av dokumentationsarbete i Procapita samt i kvalitetssäkringssystem såsom BPSD, Senior Alert och Palliativregistret
• B-körkort
För att trivas i rollen som resurssjuksköterska behöver du känna dig trygg i din yrkesroll och ha förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och teamarbete. Du är van vid att handleda och stötta andra i det dagliga arbetet.
Du har ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt, är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya verksamheter och situationer. Du är drivande, kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och visar engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa och livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Läs mer om Malmö stad som arbetsgivare: malmo.se/jobb
Information om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid
• Antal tjänster: 1
• Tillträde: Enligt överenskommelse
•
Urval sker löpande, intervjuer planeras att genomföras den 19 och 20 februari.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten. När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: Information om utdrag från belastningsregistret - Malmö stad Övrig information
Malmö stad strävar efter att våra medarbetare ska spegla den mångfald som finns i befolkningen. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)
