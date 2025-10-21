Resurssjuksköterska
2025-10-21
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hälso- och sjukvårdens bemanningsenhet
Visby lasarett är Gotlands enda sjukhus och innehåller enheter för både akut- och planerad vård såsom akutmottagning samt specialiteter inom medicin, kirurgi, kardiologi, infektion, ögon, öron, barn, förlossning, gyn, ortopedi, onkologi, röntgen, operation och intensivvård.
Även psykiatri tillhör lasarettets utbud, men ligger geografiskt skilt från lasarettet i egna lokaler. Våra medarbetare har ett brett arbetsområde, med stora möjligheter till lärande och ständig utveckling, då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter.
Hälso- och sjukvårdens bemanningsenhet har som huvudsakligt uppdrag att bemanna korttidsvakanser på flertalet enheter inom sjukvården. Utifrån sjukvårdens behov och prioritering, även under längre perioder som vikariat.
Vi söker nu sjuksköterskor för tillsvidareanställning i bemanningsenhetens resursteam. Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Resursteamet består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdnära service som arbetar enhetsöverskridande över Visby lasaretts flesta enheter.
Som resurssjuksköterska inom hälso- och sjukvården kommer du att arbeta omväxlande på flera olika enheter och avdelningar inom Visby lasarett. Då arbetet sträcker sig över ett flertal olika specialitetsområden får du möjlighet att arbeta med en stor variation av arbetsuppgifter och människor med olika typer av vårdbehov. Du blir allt snabbare delaktig i arbetet när du återkommer till enheter du tidigare bemannat och du får goda möjligheter att utveckla din kompetens till att bli en specialiserad generalist genom att arbeta inom många områden och möta en stor variation av patienter.
Som sjuksköterska i resursteamet förväntas du ha en bred kunskapsbas och vara trygg i din sjuksköterskeprofession och utifrån det ha en stor flexibilitet i var du utför arbete. Arbetet präglas av ständiga bedömningar och prioriteringar utifrån patientens medicinska tillstånd, där du ansvarar för god och säker omvårdnad i livets alla skeden och situationer beroende av individens vårdbehov. Du administrerar läkemedel, utför medicintekniska arbetsuppgifter, samverkar med övriga professioner i teamet, planerar och utvärderar patientens vård samt deltar i samordningen för hela vårdprocessen. Vi använder patientjournalsystemet TakeCare.
Som anställd inom resursteamet kommer du förutom din grundlön att erbjudas ett lönetillägg utifrån din flexibilitet och bemanningsbredd. Del av arbetstid läggs på kompetensutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom akut sjukvård. Meriterande är erfarenhet av arbete inom akutsjukvårdens olika specialiteter som medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, kardiologi, onkologi, barnsjukvård och akutmottagning. Meriterande är även specialistsjuksköterskeutbildning inom något av nämnda områden.
Eftersom du kommer att bemanna många olika enheter, är det en förutsättning att du sätter ett värde i flexibilitet, variation och omväxling. Arbetspassen spenderas ofta i nära samarbete med kollegor i ansträngda situationer. Därför vill vi att du har god förmåga att både tempoväxla och bygga goda relationer till dina kollegor. Du har lätt att förhålla dig till nya kollegor och ändrade förutsättningar, du har en god förmåga att anpassa dina beteenden efter vad situationen kräver.
Du tar ansvar för de arbetsuppgifter du tilldelas och följer upp ditt arbete. Du har lätt för att lära, både teoretiskt och praktiskt och du ser nya situationer som en positiv utmaning. Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att prioritera även i stressade situationer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
