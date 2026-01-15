Resurssamordnare till enheten för utbildning
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Kramfors
2026-01-15
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Kramfors
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Hos oss får du möjligheten att göra andra beredda för kriser och krig. Som resurssamordnare spelar du en nyckelroll inom enheten för utbildning. Du kommer att stödja chefer och kollegor i planeringen hållbara scheman och verksamhetens behov. Du är med och utvecklar arbetssätt och rutiner som bidrar till verksamhetens mål. I rollen är det viktigt att du kontinuerligt framför förbättringsförslag och ser utvecklingsmöjligheter.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som resurssamordnare kommer du planera schemaläggning på kort respektive lång sikt och du kommer schemalägga enhetens breda utbildnings- och kursutbud. Du kommer vara en del av teamet på skolsektionen för Utbildningsstöd och ditt uppdrag kommer också innebära att driva planeringsarbete och tjänstefördelning i samverkan med skolsektionschefer. Du kommer att följa upp resursanvändning, samordna och kommunicera planering och schemaläggning med skolledning, lärare och annan personal.
Du kommer också ha systemansvar för det IT-baserade schemaläggningsverktyget.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Avslutad gymnasieutbildning
- Aktuell erfarenhet av komplex resursplanering och administration
- God datorvana
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av schemaläggning i system som exempelvis TimeEdit
- Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser
- Kunskaper om myndighetens verksamhet
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att lyckas och trivas i rollen är det av stor vikt att du är serviceinriktad, analytisk och lösningsfokuserad. Tillsammans med andra arbetar du strukturerat för att nå uppsatta mål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Sandö och resor i anställningen förekommer.Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
På skolsektionen för utbildningsstöd samlar vi kompetens och kunskap kopplat till resurssamordning, planering och administration och tillsammans med dina kollegor stödjer ni hela enheten. På skolsektionen är vi 16 medarbetare och vi finns i Sandö, Revinge och Stockholm.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Petra Trottestam. Fackliga företrädare är Patrik Klingberg (Saco-S), Karl-Johan Rahm (ST) och Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 8 februari 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
Myndigheten för civilt försvar
