Resurssamordnare
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Mjölby Visa alla socialsekreterarjobb i Mjölby
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod – vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Individ- och familjeomsorgen är en av fem verksamhetsområden inom omsorgs- och socialförvaltningen. Verksamhetens uppdrag i stort är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, där insatser ska tillsättas med utgångspunkt i lägsta omhändertagandenivå och med klientens delaktighet i fokus. Insatserna som utförs inom verksamheten ska bedrivas med god kvalité och även de med klientens delaktighet i fokus.
Enheten Råd, stöd och behandling är socialtjänstens utförarenhet inom kommunens Individ- och familjeomsorg. Inom enhetens finns det flera olika inriktningar så som familjeteam, beroendevård, våld i nära relation, personligt ombud, stöd till brottsoffer samt resursteamet.
Är du en kreativ, engagerad och ansvarsfull lagspelare som vill skapa livskvalitet? Vi söker nu en resurssamordnare till vår enhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som resurssamordnare ansvarar du för att leta och rekrytera resurser avseende HVB, familjehem, jourhem, öppenvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner som matchar behov hos barn, unga och vuxna. Du ansvarar för att utreda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. En stor del av det dagliga arbetet innehåller att vägleda och stötta uppdragstagare i deras uppdrag. I uppdraget ingår en del avtalsskrivningar och ekonomiska uträkningar.
I uppdraget ingår även att ha kontroll över placeringsutveckling och statistik samt att ha ett särskilt ansvar för uppföljning av kvalitén av såväl öppenvård som dygnsvårdsinsatser. Resor i tjänsten är vanligt förekommande då uppföljningar ofta sker i hemmen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Vi ser vidare att du gärna har en gedigen och bred erfarenhet från socialtjänstsektorn samt erfarenhet av placerings- och resursfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utreda och vägleda uppdragstagare. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Som person ser vi att du är prestigelös och har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig tydligt både i tal och skrift.
Vidare utstrålar du trygghet i din yrkesroll och har förmåga att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du arbetar systematiskt, metodiskt och på ett pålitligt sätt och har en hög förmåga att följa instruktioner och leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Vi tillämpar löpande urval och kan komma att kalla till intervjuer under annonseringstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun (visa karta
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595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR, Angelica Lundeqvist angelica.lundeqvist@mjolby.se Jobbnummer
9974073