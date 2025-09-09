Resurspool för äldreomsorg och funktionsstöd
Kungsörs kommun, Boenhet 4, Resurspool soc / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsör Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsör
2025-09-09
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsörs kommun, Boenhet 4, Resurspool soc i Kungsör
Vill du vara med och skapa den bästa resurspoolen inom vård och omsorg? Trivs du att jobba varierat och inom flera olika verksamheter? Då ska du söka till vår resurspool inom äldreomsorg och funktionsstöd. Här får du chans att jobba flexibelt och med varierande dagar.
För oss är det viktigt att kunna erbjuda vård och omsorg till Kungsörs medborgare under alla livets faser och det gör att arbetet inom vård och omsorg är väldigt brett, utvecklande och varierande. Vi har verksamheter inom både äldreomsorgen och funktionsstöd och vårt mål är att tillgodose våra brukares behov.
Genom att skapa en bra arbetsmiljö för dig som medarbetare och rätt förutsättningar att ge stöd och omsorg enligt den enskildes behov vet vi att målet om ett värdigt liv för våra brukare kommer att uppnås.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som tillsvidareanställd i resurspoolen ersätter du ordinarie vid behov i våra enheter. Du arbetar främst inom några av våra områden funktionsstöd och äldreomsorg där du möter människor med olika behov av vård och stöd. Du har din hemvist i en av våra enheter, men din arbetsplats och dina arbetsuppgifter kommer att skilja sig åt från dag till dag.
Att arbeta i våra enheter innebär att hjälpa våra brukare på plats med sådant som de behöver stöd med i sin vardag. I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Brukarna har behov av praktiskt, pedagogiskt och socialt stödjande insatser. Du utgår från brukarens behov och jobbar motiverande och med respekt för självbestämmande och delaktighet. Målet är att brukaren ska stärkas i ett självständigt liv. Du arbetar inom hela kommunen - därför behöver du ha B-körkort och även kunna cykla.
Du jobbar heltid på schema dag, kväll och helg med stor variation och flexibilitet.Kvalifikationer
Som person skapar du förtroende, inger trygghet och lugn i din yrkesroll. Att vara lyhörd och inkännande är viktigt då vissa brukare kan ha svårt att muntligt uttrycka sin vilja och behov. För att ha förutsättningar att klara av arbetsuppgifterna med brukaren, både omvårdnadsarbetet och fritidsaktiviteter, behöver du ha en allmänt god fysik.
Det är viktigt att du har en positiv inställning till arbetet och ett stort intresse av att arbeta med människor. Du har lätt för att samarbeta och skapa relationer. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och trivs med variationen att jobba inom flera enheter och möta nya personer. Du behöver också vara beredd på oförutsedda händelser och kunna ställa om med kort varsel.
Vi söker dig som har utbildning inom vård och omsorgsprogrammet, är skötare, har läst barn- och fritidsprogrammet eller har annan lämplig eftergymnasial utbildning som exempelvis specialistundersköterska, stödpedagog eller socialpedagog.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom vården och/eller funktionsstöd och erfarenhet av delegering från sjuksköterska. Du är van att använda IT som stöd i vardagen och dina språkkunskaper i svenska är goda i både tal och skrift. Vi ser positivt på om du har kunskaper inom alternativ kommunikation (AKK), tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande alternativt andra kompetenser eller erfarenheter som vi bedömer relevant.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen. Varmt välkommen med din ansökan! Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar provanställning om 6 månader.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" beställer du själv från polisen.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Boenhet 4, Resurspool soc Kontakt
Administrativ assistent
Liselott Eriksson liselott.eriksson@kungsor.se 0227-600450 Jobbnummer
9500810