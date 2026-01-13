Resursplanerare till hemtjänsten
Askersunds kommun, Hemtjänsten / Administratörsjobb / Askersund Visa alla administratörsjobb i Askersund
2026-01-13
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Askersunds kommun, Hemtjänsten i Askersund
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Är du bra på att se helheten men även detaljer? Kan du tänka om och tänka nytt? Gillar du administrativt arbete men även omvårdnadsarbete? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som Resursplanerare inom hemtjänsten. Kvalité, servicekänsla, teamkänsla mellan kollegor och ett gott samarbete med flera professioner inom förvaltningen är en viktig del i arbetet.
Det erbjuds ett omväxlande arbete där vi stöttar varandra för att utvecklas. Ta chansen att bli en av oss!
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att planera ut alla verkställda beslut inom Hemtjänsten samt ha kontakt med brukare för optimal planering och personcentrerad vård.
Det inkluderar även:
* En långsiktig planering med hänsyn till: brukarens beviljade insatser, ruttoptimering, bidra till minskad differentiering mellan planerad och utförd tid, restid, kompetens, personalresurser och kontinuitet
* Dagligen planera på ett optimalt sätt med hänsyn till: brukarens beviljade insatser, ruttoptimering, bidra till minskad differentiering mellan planerad och utförd tid, restid, kompetens, personalresurser och kontinuitet
* Planera ut verkställda ordinationer från sjuk- och distriktsjuksköterska, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
* Omvårdnadsarbete i hemtjänstgrupperna vid behov
* Administrera fast omsorgskontakt
* Planera in tid för genomförandeplaner samt bevaka uppföljningar
* Planera för och delta på teamträffar tillsammans med teamet och omsorgskontakt
* Delta i och utveckla verksamhetens olika processer inom verksamhetsområdet
* Ha en dialog och ett gott samarbete med omvårdnadspersonal, övriga resursplanerare, enhetschefer samt andra professioner inom våra verksamheter
* Ansvara för att information finns uppdaterad i Life Care Planering utifrån verkställda beslut, inkommande information från brukare eller personal.
* Delta på träffar som berör verksamheten
* Delta på träffar som berör resursplanerare
* Ansvara för att, i samråd med berörd enhetschef, beställa personal utöver grundbemanning/schemalagd personal.
* Använda de digitala verktyg och verksamhetssystem som verksamheten kräver
* Samarbeta med varandra över hemtjänstgrupperna gällande samplanering av omvårdnadspersonal samt vid frånvaro av annan resursplanerare Årsarbetstidsavtal kommer att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Ett gott bemötande och har en stor portion servicekänsla
* God datavana, kan hantera flera olika system och förmåga att lära nytt
* God kommunikativ förmåga både i tal och skrift på svenska
* Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom den beskrivna rollen
* Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare Planering
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Som person ser vi att du är:
* Strukturerad, ordningsam och stresstålig
* Självständig och flexibel
* Bra på att samarbeta med andra
* Utvecklings- och förändringsbenägen Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Arbetsplats
Askersunds kommun, Hemtjänsten Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Magnusson elisabeth.magnusson@askersund.se 070-2972289 Jobbnummer
9681144