Resursplanerare till Cyclife Sweden
2026-01-02
Vill du arbeta i en central roll där din struktur och förmåga att skapa överblick bidrar direkt till samhällsviktiga projekt inom kärnteknik och hållbar resursanvändning? Som Resursplanerare hos Cyclife Sweden blir du en drivande kraft i en växande framtidsbransch med starkt fokus på säkerhet, utveckling och miljöansvar.
Vad erbjuder vi?
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Sex arbetsfria dagar
Förskottssemester
Subventionerat pris på lokal lunchrestaurang
Laddstolpar för elbil och laddhybrid
Fri tillgång till gym, gemensamt på site
Hybridarbete.
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricité De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet.
Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Mer information om Cyclife ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av resursplanering och processarbete inom en processtyrd verksamhet
Har mycket goda kunskaper i Office 365 och gedigen erfarenhet av resursplaneringsverktyg som exempelvis Microsoft Project, Project Desktop, Primavera P6 och C-Forma
Erfarenhet av att utbilda andra i verktyg och arbetssätt
Van vid att samla in, analysera och presentera data
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
B körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
Certifiering inom PMI eller Prince2
Erfarenhet av SAP S/4HANA.
Som person är du strukturerad, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att skapa överblick, samordna resurser och bidra till förbättrade arbetssätt. Du är trygg i din kompetens och har förmågan att stödja andra i deras utveckling.
Vad innebär rollen?
Tjänsten innebär att säkerställa rätt resursplanering för de projekt som bedrivs inom organisationen. Du bidrar aktivt till att utveckla resursplaneringsprocessen i samarbete med verksamheten och tar fram tydliga rapporter som ger ledningen värdefullt beslutsunderlag. I rollen ingår bland annat att:
Planera och optimera resursfördelning
Samarbeta med resurssägare inom olika avdelningar
Utbilda och vägleda kollegor i resursplaneringsverktyg
Identifiera och hantera resurskonflikter
Ta fram relevanta rapporter och underlag för ledningen
Samordna och kommunicera komplex information på ett strukturerat sätt.
Utöver resursplaneringen har rollen även ett koordinerande inslag där du följer etablerade projektprocesser, stödjer projektledare med enklare projektadministration och samverkar med interna och externa intressenter. I detta ingår även efterlevnad av projektprocessen samt regelbunden uppdatering av projektdokumentation.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB.
Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande. Varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cyclife Sweden AB Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9667942