Resursplanerare - Sommarvikariat

Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik
2026-01-15


Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik

Vi söker dig som Resursplanerare - Korttidsbemannare och Dagplanerare inom Vård och Omsorg för sommaren 2026.

Är du en problemlösare med intresse för att skapa effektiva lösningar utifrån ett helhetsperspektiv? Vill du vara en nyckelspelare inom välfärdsförvaltningen och säkerställa att rätt person är på rätt plats vid rätt tidpunkt? Gillar du arbeten med omväxlande arbetsuppgifter, i högt tempo och som ger värdefull erfarenhet?

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär i huvudsak att: - Stötta enhetschefer med bemanning - Arbeta i olika administrativa system - Arbeta utifrån gällande lagar, föreskrifter och verksamhetsrutiner.

Du blir anställd av Kompetensförsörjningsenheten (KFE) som är en central stödfunktion för verksamheter inom äldreomsorgen och funktionsstöd. Arbetstiden är förlagd dagtid.

Som Korttidsbemannare har du en nyckelroll inom förvaltningen och är ett centralt stöd för våra enhetschefer inom äldreomsorgen och funktionsstöd. Du kommer tillsammans med dina kollegor säkerställa att våra verksamheter har medarbetare på plats vid lång- och korttidsfrånvaro.

Som Dagplanerare består arbetet av att planera dagen utifrån medborgarens behov i fokus, ett ekonomiskt tänk och utifrån beslutade insatser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat med planering av bemanning och arbetat med lönesystem eller planeringssystem. Erfarenhet från systemet Medvind och/eller Lifecare planering är meriterande. Som resursplanerare har du ofta många bollar i luften samtidigt vilket kräver en hög grad av flexibilitet, snabba omställningar, stresstålighet och struktur i arbete. God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande är en förutsättning.

I rollen som resursplanerare är det viktigt att ha kunskap om och arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och rutiner som styr verksamheten.

Vi rekryterar löpande under annonseringsperioden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

http://inspiration.ornskoldsvik.se/

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

Ersättning
Fast timlön/månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/18".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örnsköldsviks Kommun (org.nr 212000-2445)

Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen

Kontakt
Maria Kristoffersson Öhman, Enhetschef
0660-265464

Jobbnummer
9685068

Prenumerera på jobb från Örnsköldsviks kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örnsköldsviks kommun: