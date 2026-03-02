Resursperson med lärarkompetens
2026-03-02
Vill du göra verklig skillnad för en elev - varje dag?
Vi söker en resursperson med lärarkompetens som vill stötta en elev med blindhet och hörselnedsättning i Täby. Här får du kombinera ditt pedagogiska tänk med ett varmt hjärta, massor av samarbete och en stor dos kreativitet.
Vi söker en trygg, engagerad och ansvarstagande person med lärarlegitimation eller motsvarande pedagogisk utbildning som vill arbeta som resursperson för en elev med dövblindhet och omfattande stödbehov. Uppdraget är både meningsfullt och avgörande för elevens möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och vara delaktig i skolans alla aktiviteter.
Du behöver ha goda ämneskunskaper i samtliga grundskoleämnen motsvarande årskurs 9 samt mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Du bör ha god datorvana. Det är viktigt att du har kunskap om NPF, är social och har ett genuint intresse för specialpedagogik. Du ser möjligheter, är öppen för nya sätt att lära och har förmåga att skapa struktur och trygghet i elevens skolvardag. Erfarenhet av arbete med elever med synnedsättning, hörselnedsättning, dövblindhet eller NPF är meriterande.
Om uppdraget
Tjänsten innebär att du följer eleven under hela skoldagen och ger stöd i alla moment - i undervisningen, i klassrummet, i andra skolmiljöer samt i allmän daglig livsföring. Du har en central roll i att anpassa undervisning och lärmiljö så att eleven kan vara delaktig på likvärdiga villkor.
Om Tjänsten
Du arbetar nära en elev i grundskolan och är en viktig del av skolans elevhälsa och team runt eleven. Ditt fokus är att göra skoldagen begriplig, tillgänglig och trygg - både i klassrummet och på rasterna.
Du samarbetar tätt med lärare, specialpedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare, och är den som ser detaljerna som gör stor skillnad i vardagen.
• Stödja eleven i undervisningen, både praktiskt och pedagogiskt
• Anpassa material och aktiviteter utifrån elevens behov
• Skapa struktur, förutsägbarhet och trygghet under hela skoldagen
• Vara länk mellan elev, klasslärare och övrig personal
• Bidra till en inkluderande och tillgänglig lärmiljö
• Delta i planering, uppföljning och möten kring eleven
Vem Vi Söker
Du är tydlig, lugn och lösningsorienterad - och trivs med att jobba nära en elev under hela dagen. Du har lätt för att samarbeta och gillar när alla runt eleven jobbar åt samma håll.
• Lärarutbildning eller annan eftergymnasial pedagogisk utbildning, ca 3 år
• Gärna minst 2 års erfarenhet av arbete i skola eller pedagogisk verksamhet
• Meriterande med erfarenhet av arbete med elever med syn- och/eller hörselnedsättning
• God förmåga att skapa relationer och bygga tillit
• Trygg i din kommunikation på svenska, både i tal och skrift
• Nyfiken på att lära dig mer om specialpedagogik och tillgängliga lärmiljöer
Varför Jobba Hos Oss?
Du blir en del av en offentlig verksamhet som på riktigt brinner för utbildning, inkludering och trygghet. Här jobbar vi tillsammans för att ge barn och unga bästa möjliga förutsättningar - och vi gör det med prestigelös stämning och mycket engagemang.
• Hälsofrämjande arbetsplats med fokus på medarbetares välmående
• Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning
• Flexibla arbetstider, inklusive viss kvälls- och helgtjänstgöring vid behov
• Möjlighet till heltid eller deltid, tillsvidare eller vikariat
• Balans mellan arbete och fritid uppmuntras aktivt
Information om fler förmåner och villkor hittar du på kommunens webbplats.
Plats och Anställning
• Arbetsort: Täby, Sverige
• Anställningsform: Enligt överenskommelse (tillsvidare eller vikariat)
• Omfattning: Heltid eller deltid
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett deltidsjobb.
Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Biträdande Rektor
Shawen Rashed Nour shawen.rashed@taby.se 08-55558512
9771803