Resursperson/Barnskötare Tallbacka förskola.
2025-10-20
Vill du arbeta som resurs i ett arbetslag för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med övrig personal och få ett fantastiskt jobb med barn och kollegor? Då är detta en möjlighet för dig!
Tallbacka förskola är en treavdelningsförskola i samma byggnad som Tallbacka skola beläget på Mellanområdet i Gällivare. Avdelningarna är just nu åldersblandade 1-5 år med max 18 barn i varje grupp. Förskolan har mycket nära till naturen på mellanområdet och nyttjar dessa som lärmiljö i undervisningen med barnen.
Tallbacka förskola arbetar utifrån hållbar utveckling, jämställdhet med tydlig utgångspunkt utifrån läroplan för förskolan 2018. Tallbacka förskola ingår tillsammans med Granbacka och Aurora förskola i ett kollegialt nätverk där vi samverkar och utbyter erfarenheter. Verksamheten är trygg och väl inarbetad. Vi arbetar projekterande i processer med barnen och det är barnens intressen och inflytande som ligger till grund för hur undervisningen utformas. Vi arbetar mycket utomhuspedagogiskt och använder naturen som grund för barns lärande och utveckling. Vi behöver dig som vikarie för ordinarie personals tjänstledighet. Dina arbetsuppgifter
Som resurs har du tillsammans med övriga i arbetslaget ansvar för att delta i planering, genomförande av aktiviteter och reflektion i arbetslaget. Barnen i gruppen ska ges nya utmaningar och få stöd och stimulans för sin utveckling och sitt lärande. Du är extra resurs för att stötta de barn som har behov av extra stöd och stimulans för sin utveckling. Du samverkar aktivt med vårdnadshavare och utgår från verksamhetens uppdrag och barnens bästa i alla lägen. Kvalifikationer
Barnskötarutbildning eller annan likvärdig erfarenhet eller utbildning.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår spännande verksamhet. Det är viktigt att du är nyfiken på våra styrdokument och vårt uppdrag. Vårt uppdrag utgår ifrån Läroplan för förskolan 2018. Du är en tydlig ledare, självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Självklart är du positiv och har tilltro till barnens kompetenser och vill utveckla deras förmågor. Du är mån om förtroendefulla relationer till barn och föräldrar samt att du har god samarbetsförmåga. Du är intresserad av att utveckla förskolan och dess lärmiljöer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxlingAnställningstyp/arbetstider
Vikariat 75%-100%. Max 6 månader med stor chans till förlängning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tagits. Ersättning
Månadslön - ange gärna löneanspråk, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: Senast 26-01-08 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: Vi rekryterar kontinuerligt, så vänta inte med din ansökan, men vi vill ha din ansökan senast den 25-11-02.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp. Tjänsten kommer att tillsättas.
Upplysningar
Eva Hedlund Rektor Tallbacka förskola 0970-818972 eva.hedlund@gallivare.se
Läs mer våra tjänster och hur det är att arbeta i Gällivare kommun på https://www.gallivare.se/lararjobb
Läs mer om hur det är att arbeta som pedagog i Gällivare kommun:
gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/jobba-som-pedagog/mot-vara-pedagoger
Fackliga företrädare
Kommunal Gällivare tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
