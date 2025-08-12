Resursperson åk 3 svenska och matematik
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Barnskötarjobb / Sundsvall Visa alla barnskötarjobb i Sundsvall
2025-08-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Sundsvall
, Östersund
, Gävle
, Falun
, Umeå
eller i hela Sverige
Start: Augusti 2025 eller enligt överenskommelse.
Vill du vara en del av en dynamisk och internationell skola där undervisning, samarbete och engagemang står i centrum? Nu söker Internationella Engelska Skolan (IES) i Sundsvall en engagerad lärare i Svenska som vill bidra till våra elevers språkliga och akademiska utveckling.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Internationella Engelska Skolan (IES) är en av Sveriges ledande friskolor, känd för hög akademisk kvalitet och en trygg skolmiljö. Våra skolor är tvåspråkiga, med undervisning på både engelska och svenska, och vi arbetar för att utveckla varje elevs fulla potential.
Om rollen
Vi söker en engagerad och driven resursperson med fokus på att vara ett akademiskt stöd för elever och lärare i årskurs 3. I denna viktiga roll kommer du att bidra till en positiv och utvecklande lärmiljö genom att erbjuda individuell förstärkning och stöd till elever i behov av extra anpassningar och hjälp. Du kommer också att vara ett uppskattat stöd för lärarna i klassen, både med praktiska och pedagogiska insatser.
Dina arbetsuppgifter Som resursperson kommer du att arbeta nära eleverna i årskurs 3 och bland annat:
Stötta elever individuellt eller i små grupper med deras lärande, särskilt inom läsning, skrivning och matematik.
Hjälpa till att anpassa undervisningsmaterial och metoder för att möta olika elevers behov.
Följa upp elevernas utveckling och bidra med observationer och feedback till lärarna.
Jobba individuellt med eleverna vid behov i svenska och matematik.
Samarbeta tätt med klasslärarna för att skapa en inkluderande och effektiv undervisning.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har ett stort intresse av att stötta barn som behöver hjälp och som brinner för deras utveckling.
Du är tålmodig, lyhörd och har en förmåga att skapa goda relationer med både elever och vuxna.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta med barn, gärna inom skola eller fritidshem.
En bakgrund som förskolepedagog eller fritidspedagog är meriterande, men inget krav.
En god förmåga att uttrycka dig väl i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ett intresse för pedagogik och barns lärande.
OBS! Lärarlegitimation krävs ej för denna tjänst.
Vi erbjuder:
En internationell och stimulerande arbetsmiljö där professionalism och arbetsglädje är i fokus.
En arbetsplats där lärare får möjlighet att undervisa och elever får de bästa förutsättningarna att lära.
Ett team av engagerade kollegor som delar din passion för lärande.
Ansök nu!
Besök vår hemsida www.engelska.se
för att läsa mer om oss i Sundsvall.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi gör löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Internationella Engelska Skolan i Sundsvall - där engagemang, arbetsglädje och internationell samverkan möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: join.us.sundsvall@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resursperson åk 3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Universitetsallén 26 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sundsvall Jobbnummer
9454034