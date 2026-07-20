Resurspedagog timvikarie
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2026-07-20
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Vilka är vi? Utvecklingspedagogik driver skolor och omsorgsverksamheter för personer med funktionsnedsättning. I våra skolverksamheter går elever som behöver extra engagemang och stöd för att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. Vi jobbar med små elevgrupper och hög personaltäthet.
Vad vi söker
Vi är i behov av flertalet timvikarier som kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro till oss på Svedenskolan. Vi söker dig som nyfiket vill bidra till andra människors växande! Du är beredd på att utveckla dig själv för att möta andra efter deras förutsättningar, samt att ta ett stort gemensamt ansvar tillsammans med övriga kollegor för att eleverna ska få bästa möjliga skolgång. Flexibilitet är en viktig personlig egenskap, eftersom arbetet ställer höga krav på att du kan ställa om ditt fokus utifrån vad som är viktigt för stunden.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som resurspedagog ger du elevgrupper och enskilda elever handfast stöd under hela skoldagen. Du har huvudansvaret för all skoltid som inte är lektioner: raster, förflyttningar, fritids och lunch. Du bidrar också till att lektionerna fungerar bra för eleverna och ger stöd till lärare att läsa av vad som kan vara lagom utmaning just idag.
Ansvarsområden:
• Att UP:s pedagogiska grundkoncept genomsyrar hela dagen; till exempel att instruktioner ges både visuellt/skriftligt och muntligt, att tidshjälpmedel används och att elevernas energinivå balanseras över hela skoldagen.
• Meningsfull och återhämtande rast; du planerar, leder och deltar själv i rastaktiviteter tillsammans med övriga resurspedagoger.
• Trygga förflyttningar och övergångar; du förbereder eleverna för nästa lektion, ser till att de kommer på plats i lugn och ro och att de har med sig det de behöver.
• Utvecklande fritidsverksamhet; tillsammans med övriga resurspedagoger planerar, genomför utvecklande aktiviteter under fritidstid, ser till att elever kommer i väg till taxi eller annan transport, samt utvärderar och utvecklar verksamheten.
• Medicinskt stöd utifrån egenvårdsplan; du ansvarar för att rutiner från behandlande läkare följs, till exempel avseende mediciner och hjälpmedel.
• Stöd till mentor och lärare
• Kontakt med vårdnadshavare.
Du tillsammans med dina kollegor i teamet säkerställer en engagerande och utvecklande skoldag för eleverna – från det att de kommer på morgonen till att de lämnar på eftermiddagen. Ni hanterar oväntade händelser, knepiga situationer och tidvis hög belastning genom prestigelöst samarbete och hög flexibilitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som resurspedagog och som har gymnasieexamen inom antingen Barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet eller assistentutbildning via YH. Vi ser gärna att du har god datorvana och kunskap om Microsoft Office 365.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Som person är du prestigelös och tror på samarbete. För dig är det viktigt med goda och förtroendefulla relationer och du delar våra värderingar Framåt, Tillsammans med Hjärta och Klokhet.
Mer om tjänsten
Varaktighet: Allmän visstidsanställning vid behov
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: måndag-fredag
Lön: individuell lön.
Vi tillämpar kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 2026-08-20. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten, kontakta minna.ekberg@up.se
eller asa.malmstedt@up.se
Fackliga kontaktpersoner: Gunnar Israel, gunnar.israel@up.se
, kommunal
Välkommen med din ansökan!
Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret att begäras in.
Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8087988-2106750". Arbetsgivare Utvecklingspedagogik Sverige Aktiebolag
(org.nr 556471-5729), https://jobb.up.se
Hjortstigen 3 (visa karta
)
170 71 SOLNA Arbetsplats
Utvecklingspedagogik Jobbnummer
10006758