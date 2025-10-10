Resurspedagog till Montessoriförskolan Blåsippan (75%)
Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-10-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk Fören i Göteborg
Välkommen till Montessoriförskolan Blåsippan!
Vi är en liten, familjär förskola med strax under 40 barn som ligger i Kaverös, alldeles intill Ruddalens friluftsområde. Vi arbetar enligt Montessoripedagogiken och låter den genomsyra hela vår verksamhet. För oss är även miljö och hållbarhet en självklarhet. Genom vårt arbete med Grön Flagg utforskar vi hållbar utveckling tillsammans med barnen - alltid med deras nyfikenhet och delaktighet i centrum.
Blåsippan drivs som ett föräldrakooperativ där styrelsen är huvudman. Här har både personalen och föreningens medlemmar en aktiv roll i verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Vi söker nu en resurspedagog som brinner för att bidra till barns utveckling.
Hos oss arbetar vi alla oavsett yrkesroll, nära barnen i vardagen. Som resurspedagog har du en viktig uppgift i att stötta både barn och pedagoger för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande förskola för alla barn.
Arbetsuppgifterna inkluderar att stötta flera barn med egna behov, anpassa aktiviteter och utveckla lärmiljöer där hela barngruppen får möjlighet att lyckas och känna delaktighet. Du är en värdefull medspelare i planering, genomförande och utvärdering av arbetet runt den aktuella barngruppen och därmed påverkar du dina uppgifter som ska variera utifrån gruppens behov.
Vi söker dig som
Har pedagogisk utbildning, gärna med inriktning mot specialpedagogik.
Har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd.
Är engagerad, lösningsfokuserad och har ett varmt förhållningssätt.
Vill arbeta i en liten, familjär förskola där gemenskap och samarbete är viktigt.
Delar våra värderingar kring Montessoripedagogik, miljö och hållbarhet.
Vi erbjuder
En liten, trygg och naturnära förskola där vi arbetar i nära relation med barnen.
Ett arbetslag med stort engagemang, kompetens och vilja att utvecklas tillsammans.
En arbetsplats med inflytande, där du som pedagog har en aktiv roll i verksamhetens utveckling.
Vem är du?
Du är en person som alltid sätter barnens behov i centrum och som vill arbeta aktivt för att utveckla verksamheten och hitta lösningar som gör skillnad. Du är trygg i dig själv och i din roll som pedagog. Du har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och är lyhörd inför andra.[RB4] Eftersom vi är en liten förskola är det viktigt att du är flexibel, samarbetsvillig och kan stötta kollegorna över avdelningsgränserna vid behov. Du ser styrkorna hos andra och bidrar till att lyfta hela arbetslaget.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: personalansvarig@blasippan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessoriförskolan Blåsippan Ekonomisk Fören
, https://www.blasippan.com/
KaverösTerrassen 2 Västra Frölunda (visa karta
)
421 38 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Montessoriförskolan Blåsippan Kontakt
rebecka Simonsson personalansvarig@blasippan.com 0735462368 Jobbnummer
9552050