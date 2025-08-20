Resurspedagog till Kronaskolan, särskild visstidsanställning
2025-08-20
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kronaskolan är en utbildningsenhet som rymmer flera verksamheter.
Lågstadium, mellanstadium, förskola och anpassad grundskola samsas i en stor och modern skola. Lokalerna är ändamålsenliga och skolgården lockar till aktivitet. Lågstadiet innefattar 270 elever fördelade på 12 klasser. Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som resurspedagog kommer du att spela en avgörande roll för att skapa en trygg, strukturerad och förutsägbar vardag för eleverna. Din förmåga att behålla lugnet och agera professionellt, även i stressiga situationer, är central. Du arbetar med ett lågaffektivt bemötande för att skapa en positiv och harmonisk atmosfär, där eleverna får det stöd de behöver för att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
Arbetsuppgifterna inkluderar att stötta elever i deras lärande, samarbeta nära med lärare, och medverka i planering och genomförande av skolaktiviteter. Du hjälper till att säkerställa att eleverna följer skolans rutiner och känner sig trygga i skolan.
Genom ditt stabila och samlade sätt skapar du förtroende hos eleverna, även i situationer som kan uppfattas som krävande, stressiga eller utmanande.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv där vi fokuserar på att varje elev ska bli sedd och hörd. Tillsammans med skolans team bidrar du till att skapa en lugn miljö där varje elev får möjlighet att växa och utvecklas. Du har lätt för att samarbeta med olika professioner samt interna och externa samverkansparter och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Då ingen dag är den andra lik är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig efter både ändrade omständigheter och behov.
Efter skoldagen kan arbete i fritidsverksamhet komma att vara aktuell.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är avgörande för att skapa en trygg och strukturerad skolmiljö. Du behöver ha en stark förmåga att hålla dig samlad och behålla ett lågaffektivt bemötande, även i pressade situationer. Det är viktigt att du kan arbeta med engagemang och empati, samt har förmågan att bygga goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd eller i miljöer som kräver lågaffektivt bemötande är meriterande.
Vi söker dig som:
Har avslutad eftergymnasial utbildning såsom socialpedagog, resurspedagog eller fritidsledare.
Har erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar, gärna inom skola eller liknande miljö.
Kan kommunicera tydligt och pedagogiskt samt behålla lugnet i svåra situationer.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tjänsten är schemalagd i samråd med skolan, och innebär viss flexibilitet.Övrig information
