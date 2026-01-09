Resurspedagog till Innovitaskolan Luleå
2026-01-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan Luleå är en F-9-grundskola och integrerad förskola där trygghet, nyfikenhet och framtidstro står i centrum. Skolan är belägen i ett lugnt område nära både natur och stad, vilket skapar goda förutsättningar för lärande i en harmonisk miljö. Hos oss möts elever av engagerade lärare, tydliga strukturer och en varm kultur där vi ser varje barn som unikt. Vi arbetar aktivt med att bygga relationer, skapa delaktighet och utveckla undervisningen så att alla elever får möjlighet att nå sin fulla potential.
På Innovitaskolan värdesätter vi ett nära samarbete mellan skola, fritidshem och förskoleklass, och vi strävar efter att ge våra elever en röd tråd genom hela sin skolgång. Vi har ett starkt fokus på både kunskapsutveckling och socialt lärande, och vi tror på kraften i det kollegiala samarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Här formas framtiden med glädje, omtanke och höga ambitioner tillsammans.
En skola skapad för framtidens behov
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en resurspedagog till vår skola för en tidsbegränsad anställning fram till mitten av juni, med möjlighet till förlängning om verksamhetens behov kvarstår. Tjänsten passar dig som trivs i en varierad och flexibel roll och som med trygghet och engagemang vill bidra där behovet är som störst.
Som resurspedagog hos oss arbetar du över hela verksamheten och uppdraget kan variera från dag till dag. I rollen ingår inte ett övergripande ansvar för undervisning, men det kan vid behov innebära att du går in och genomför undervisning i hel klass eller i mindre grupp utifrån en lärares planering. Uppdraget kan även innebära att du stöttar elever i klassrummet tillsammans med lärare, arbetar på fritidshemmet eller bidrar i förskoleverksamheten. Arbetet styrs av verksamhetens behov och kräver att du snabbt kan ställa om, ta ansvar och kliva in som en tydlig och trygg vuxen i olika sammanhang.
Vi söker dig som har en grundläggande erfarenhet av att arbeta i skola eller liknande verksamhet. Det kan handla om att du har undervisat och tycker om att leda elevgrupper, men också om erfarenhet från exempelvis idrotts-, förenings- eller annan verksamhet där ledarskap och arbete med barn och ungdomar varit en naturlig del av uppdraget. Minst lika viktigt som formell bakgrund är att du har de personliga egenskaper som krävs för att arbeta med barn och att du ser dem, möter dem med respekt och kan ge trygghet, struktur och stöttning i vardagen.
Hos oss blir du en viktig del av helheten och en tydlig förebild som bidrar till trygghet, studiero och god arbetsmiljö oavsett var i verksamheten du befinner dig.

Dina personliga egenskaper
Trygg, lugn och strukturerad i ditt sätt att leda grupper.
Engagerad och närvarande vuxen som ser varje elev och skapar förtroendefulla relationer.
Initiativrik och kreativ, du ser möjligheter till lek, rörelse och lärande i vardagen.
Har lätt för att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på fritidshem eller inom skola, förskola.
Erfarenhet av pedagogiskt stöd i undervisning under skoltid.
Kompetens inom idrott, matematik, musik, skapande verksamhet eller friluftsliv.
Erfarenhet av att arbeta i en mindre, familjär skola där samarbete och trygghet står i fokus.
Vi erbjuder
• En trygg och engagerad arbetsmiljö med stor gemenskap och arbetsglädje
• Möjlighet att följa elever över tid och skapa långsiktiga relationer
• Stöd av ett kollegium med hög samarbetsvilja och utvecklingsfokus
• Frihet att vara kreativ i undervisningen och pröva nya idéer
• Utrymme att utvecklas som pedagog - vi uppmuntrar initiativ, kollegialt lärande och samverkan
• En ledning som lyssnar, uppmuntrar och är närvarande i vardagen
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på heltid (100%) under perioden januari - 12 juni 2026. Det är en semestertjänst med tillträde enligt överenskommelse. Vid en anställning kommer du behöva lämna in ett belastningsregister som intyg.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Paulina Lindström på 076-090 42 09 eller mailadress paulina.lindstrom@innovitaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
