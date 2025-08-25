Resurspedagog till Ekhammarskolan
2025-08-25
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Ekhammarskolan är centralt belägen i Kungsängen med omkring 700 elever och 100 medarbetare. Skolan innefattar grundskola åk 4-9 samt två kommungemensamma undervisningsgrupper för åk 4-6 samt åk 7-9.
Vill du göra skillnad för elever med särskilda behov och bidra till deras utveckling och lärande? Nu söker Ekhammarskolan två resurspedagoger till årskurs 7-9, en till vår kommungemensamma resursskola och en till skolans elevstödsteam.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som resurspedagog hos oss arbetar du med att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö för elever i behov av särskilt stöd. Vi söker två personer till olika delar av vår verksamhet:
Resurspedagog till kommungemensam resursskola
Du ingår i ett mindre team med två lärare och två resurspedagoger, och arbetar med cirka 15 elever som har behov av tydlighet, struktur och individuellt stöd. Fokus ligger på att bygga relationer, skapa trygghet och anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov. Du är med och formar en lärmiljö där eleverna får möjlighet att lyckas - både socialt och kunskapsmässigt.
Resurspedagog till skolans elevstödsteam
Du arbetar i skolans lärstudio och i ordinarie undervisning med elever i årskurs 7-9. I lärstudion ger du stöd i mindre grupper eller individuellt, med fokus på motivation, anpassningar och lärande. Du kan även vara resurs i helklass. Rollen innebär nära samarbete med skolans elevhälsoteam och undervisande lärare för att stärka elevernas skolgång och välmående.
Vi söker dig som:
- Har gärna erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) eller specialpedagogiska behov.
- Är trygg i att använda olika pedagogiska metoder och anpassningar.
- Har god förmåga att skapa relationer och anpassa stöd efter elevens behov.
- Är strukturerad, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
- Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
- Har ett genuint engagemang för att stärka elevers lärande, självkänsla och framtidstro.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 18 september, 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som bedöms uppfylla skallkraven (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas) kommer erbjudas möjligheten att genomföra ett arbetspsykologiskt test. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
