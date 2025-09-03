Resurspedagog till Ekbackens skola
2025-09-03
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Du kommer att fungera som ett pedagogiskt stöd för enskilda elever eller mindre grupper av elever, samt beroende på din bakgrund/utbildning, undervisa i fritidshemmet. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal.
Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess.
Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare. Du har en välkomnande praktik där samverkan med olika personer och professioner är ett givet inslag i din lärargärning.Kvalifikationer
Vi ser att du har lärarexamen och lärarlegitimation. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller arbete med barn och unga ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens, personlig lämplighet och förmåga till samverkan med kollegor och övrig personal.
