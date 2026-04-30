Resurspedagog till anpassad grundskola, Roslättskolan
2026-04-30
Svedala växer och är inne i en spännande och expansiv fas. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där hållbarhet, öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår vision är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar våra verksamheter. Vill du arbeta i en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant? Nu finns möjligheten.
Läs mer om hur vi arbetar för vår vision - alla ska lyckas, http://www.kvutis.se/
Uppdrag
Roslättsskolan är en F-3-skola med cirka 230 elever och omkring 35 medarbetare. Skolan kännetecknas av mycket engagerade pedagoger som tar stort ansvar för undervisningens kvalitet.
Vi befinner oss i en spännande fas där skolan växer och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra lokaler för att möta framtidens behov.
På Roslättsskolan arbetar vi tillsammans i en lärande organisation, där både medarbetare och elever ges möjligheter att se sitt lärande, vara delaktiga och utveckla sina kunskaper och förmågor. För oss är goda relationer och trygghet grunden för goda kunskapsresultat och vi bedriver ett ständigt pågående värdegrundsarbete.
Vi söker dig som vill arbeta som resurspedagog i den anpassade grundskolan årskurs 1-3 och som har ett starkt engagemang för skolans viktiga uppdrag. Hos oss står elevernas lärande, utveckling och progression i centrum, och vi söker dig som vill vara en aktiv del i detta arbete.
Som resurspedagog stödjer du eleverna under hela skoldagen. Under skoltid arbetar du nära mentor och bidrar aktivt i undervisningen genom att skapa trygghet, struktur och tillgängliga lärsituationer utifrån varje elevs behov. Du är en viktig del i att undervisningen blir begriplig, meningsfull och utvecklande för eleverna.
Efter skoltid övergår verksamheten till fritidshem i samma lokaler. Där ingår du i ett arbetslag om 12 medarbetare som tillsammans ansvarar för 21 elever. Även här har du en betydelsefull roll i att stärka elevernas självständighet, samspel och fortsatta lärande i en trygg miljö.
Uppdraget innebär att du, tillsammans med lärare och andra resurspedagoger, genomför och utvecklar undervisning utifrån planerade mål. Du ger det stöd och den omsorg som krävs för att varje elev ska få en fungerande, trygg och utvecklande skoldag.
Ditt pedagogiska uppdrag
Stötta elever i undervisningssituationer utifrån individuella behov
Bidra till struktur, tydlighet och förberedelse i elevernas lärmiljö
Arbeta aktivt med att stärka elevers lärande och progression
Skapa förförståelse genom visuellt stöd och tydliggörande pedagogik
Främja elevers delaktighet, interaktion och trygghet
Samarbeta tätt med kollegor i arbetslaget
Kompetens
Vi söker dig som:
har erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller andra funktionsvariationer
har avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot barn- och fritid eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant
har god förståelse för hur du stödjer elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter
är trygg i att arbeta utifrån varje elevs förutsättningar, behov och styrkor
är lugn, pedagogisk och har förmåga att skapa trygghet och tillit
ser möjligheter i ett inkluderande arbetssätt som stärker elevers delaktighet
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i den anpassade grundskolans yngre åldrar
Erfarenhet av bildstöd
Kunskap om och erfarenhet av AKK/TAKK
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i elevers vardag
Ett nära samarbete i ett engagerat arbetslag
En verksamhet där elevens bästa, lärande och progression är vägledandePubliceringsdatum2026-04-30Arbetstid och varaktighet
Tillsvidaretjänst på 80%. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställning. Belastningsregister för skola beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel och pensionsvägledning. https://www.svedala.se/arbeta/jobba-hos-oss/din-arbetsplats/anstallningsformaner/
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA
Svedala Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Therese Andersson therese.andersson@svedala.se 070-9478398
