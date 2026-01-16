Resurspedagog med specialpedagogisk kompetens vikariat
Välkommen till oss
Sköndalsskolan ligger i det natursköna och starkt expansiva området Sköndal med närhet till Drevviken.
Skolan har ca 480 elever i årskurs F-6 med integrerade fritidshem och fritidsklubb. Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan förskoleklass, fritidshem/fritidsklubb och skola. Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje!
Vi erbjuder
Kom och jobba med oss på Sköndalsskolan. Här får du möjlighet att arbeta med kompetenta kollegor och göra skillnad för våra elever. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och arbetar tillsammans för en god personalvård.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag på skolan. Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen, både under skoltid och under fritidstid. Ditt huvuduppdrag kommer vara att stötta barn med särskilda behov.
Pedagogerna i arbetslaget samverkar och samarbetar under hela skoldagen. Under skoltid är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet. Under eftermiddagstid är du delaktig i och ansvarar för fritidsaktiviteter.
Du är utbildad barnskötare med engagemang, relationsskapande förmåga och ett genuint intresse för elevers utveckling. Som barnskötare bidrar du till att omsorgen fungerar väl och att det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial eller eftergymnasial utbildning gärna inom psykologi
• erfarenhet av att stötta elever/barn med diabetes
• erfarenhet och/eller utbildning inom området intellektuell funktionsnedsättning
• kunskap och erfarenhet av alternativa kommunikationsverktyg
• erfarenhet av att arbeta på fritidshem där du har hållit i aktiviteter i större grupp.
• erfarenhet och utbildning inom grav autism
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har:
• erfarenhet av att aktivt driva fritidshemmets utvecklings- och kvalitetsarbete framåt
• kan vara flexibel och kan förändra arbetssätt samt struktur beroende på i vilket sammanhang du befinner dig i
För att lyckas som resurspedagog hos oss är det viktigt att du har både samarbetsförmåga och en god förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Med din pedagogiska insikt kan du förstå och anpassa dig efter olika elevers och gruppers sätt att lära, vilket gör att du väljer metoder och verktyg som passar deras unika behov. Vidare är du stabil, lugn och kontrollerad i utmanande eller nya situationer, vilket bidrar till trygghet för både elever och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande.
