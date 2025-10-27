Resurspedagog i förskola
2025-10-27
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa förskola?
Hösten 2019 öppnade Ebba Braheskolans förskola på Kvarnholmen.
Vår vision är att bedriva en verksamhet i världsklass som genomsyras av kärlek till lärande.
Vår undervisning stimulerar nyfikenheten och viljan att lära sig mer och sker både i strukturerad form och genom lek. All undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Vår verksamhet präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Våra barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.
Just nu söker vi en resurspedagog till vår förskola.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med resursuppdrag för barn med behov av särskilt stöd. Som resurs ger du stöd åt det enskilda barnet i förskolan. Enligt läroplanen är förskolans och pedagogernas uppdrag att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. Arbetet innebär att du tillsammans med pedagoger och övrig personal planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen. Din uppgift är att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen.
Tillträde: December
Intervjuer genomförs löpande och tillsättning av tjänst kan ske under ansökningstiden.
CV och personligt brev skickas till:
Charlotta Martis - rektor charlotta.martis@edu.ebbabraheskolan.se
Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag för arbete inom skola eller förskola från polisens belastningsregister innan anställning sker. Beställ det snarast då det kan ta upp till 10 dagar att få det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: charlotta.martis@edu.ebbabraheskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resurspedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ebba Braheskolan AB
(org.nr 559046-8624), https://ebbabraheskolan.se/forskola/
Kvarnholmsvägen 89 (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Ebba Braheskolans Förskola Kontakt
Rektor Ebba Braheskolans förskola
Charlotta Martis charlotta.martis@edu.ebbabraheskolan.se 070-190 77 64 Jobbnummer
