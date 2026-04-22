Resurspedagog, Ängås skola F-6
2026-04-22
Om arbetsplatsen
Ängås skola är en F-9 skola som präglas av en trygg och utvecklande lärmiljö med fokus på nyfikenhet och lust att lära. Vi är naturskönt belägna med närhet till både skog och hav, vilket ger goda förutsättningar för lärande, rörelse och återhämtning under skoldagen.
Våra lokaler är ljusa, välskötta och ändamålsenliga och vår stabila och välutbildade personalgrupp arbetar med stort engagemang och hög professionalitet. Tillsammans skapar vi en skola där elever får växa i en miljö som präglas av trygghet, tillit och höga förväntningar.
Dina arbetsuppgifter
Som resurspedagog arbetar du med att stödja elever med olika behov av stöd i sitt lärande och i sociala situationer. I ditt uppdrag möter du elever som kan ha ett utmanande beteende och som är i behov av tydlig struktur, förutsägbarhet och ett lågaffektivt bemötande. Du bidrar till att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö samt stöttar eleverna i både undervisning och sociala sammanhang.
I uppdraget ingår även att ha en god och professionell kommunikation med vårdnadshavare samt att dokumentera och följa upp elevens utveckling i enlighet med skolans rutiner. Tjänsten innebär också arbete i fritidshemmet, främst vid öppningar. Arbetet sker i nära samarbete med lärare, elevhälsa och övrig personal.
Om dig
Du har erfarenhet av att arbeta nära elever i behov av särskilt stöd och en god förståelse för hur lärmiljö, bemötande och relationer påverkar elevens möjligheter att lyckas. Du arbetar aktivt med att stärka elevernas självbild och skapa fungerande strategier i vardagen. Som person är du stabil, relationsskapande och har förmåga att stå kvar i det som är svårt, samtidigt som du bidrar till ett professionellt och gott samarbete i arbetslaget.
Relevant utbildning inom pedagogik, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande. Erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd samt kunskap om lågaffektivt bemötande ses som särskilt värdefullt.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, visstidsanställning 100% läsåret 26/27
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Körkort: Krävs ej
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sussie.kallerfelt@orust.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124383". Omfattning
Arbetsgivare: Orust kommun
473 80 HENÅN
Kontakt
Sussie Källerfelt sussie.kallerfelt@orust.se
