Resurspedagog
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan / Pedagogjobb / Bjuv Visa alla pedagogjobb i Bjuv
2026-06-16
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Brogårdaskolan, en av kommunens fyra grundskolor, går ca 430 elever i årskurs F-6 och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. På Brogårdaskolan arbetar vi utifrån varje elevs förutsättningar att nå kunskapsmålen och för att skapa välbefinnande och utveckla varje individ till en självständig och nyfiken person.
Vill du vara med och göra skillnad i elevers vardag? På Brogårdaskolan söker vi nu en engagerad och kompetent resurspedagog. Tjänsten kombineras med arbete på en av våra fritidshemsavdelningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som resurspedagog arbetar du nära en eller flera elever i våra klasser och fungerar som ett stöd under hela skoldagen. Du samarbetar tätt med klasslärare och elevhälsoteam för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling, samtidigt som du bidrar till struktur, trygghet och studiero i klassrummet. I tjänsten ingår även arbete på skolans fritidshem där du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvecklar verksamheten. Du är med och stärker elevernas sociala och pedagogiska utveckling både under skoldagen och i fritidshemsverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som barnskötare, elevassistent eller annan relevant utbildning, samt erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du är väl insatt i skolans och fritidshemmets styrdokument och uppdrag och har förmåga att omsätta dessa i praktiken i ditt dagliga arbete. Du arbetar strukturerat och kan anpassa ditt pedagogiska stöd utifrån elevernas individuella behov och verksamhetens mål.
Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten. Din elevsyn präglas av respekt och en stark tro på att alla elever kan och vill utvecklas. Du har höga förväntningar på eleverna och arbetar målmedvetet för att de ska känna trygghet, trivsel och motivation både i skolan och i fritidshemmet.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och lyhörd. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har ett professionellt bemötande i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Arbetet kräver att du är flexibel, har god förmåga att planera och prioritera samt kan hantera oförutsedda situationer på ett lugnt och lösningsorienterat sätt. Kunskap om NPF-diagnoser är ett krav för att vara aktuell för tjänsten och har du dessutom erfarenhet av arbete med elever med NPF är det meriterande. Skulle du också ha kunskap om diabetes typ 1 är det särskilt meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-06 Tillträde 6/8 eller enligt överenskommelse, dock senast 13/8, upphör: 2026-12-22 .
Observera att anställningen är tidsbegränsad, i första hand under höstterminen 2026, men med ev. möjlighet till förlängning.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har passerat. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare i kommunen.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332133/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 25 BJUV Arbetsplats
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Kontakt
Rektor
Sofie Ertzinger sofie.ertzinger@bjuv.se 042-458 5619 Jobbnummer
9966920