Resurspedagog
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 / Pedagogjobb / Lekeberg Visa alla pedagogjobb i Lekeberg
2026-06-09
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Lekebergsskolan 7–9 är en högstadieskola med cirka 330 elever belägen i Fjugesta. Hos oss möts elever och medarbetare i en trygg och inkluderande miljö där kunskap, respekt och goda relationer står i centrum.
Vi är en skola som präglas av närhet, engagemang och samarbete. Våra medarbetare arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och välmående. På Lekebergsskolan tror vi på betydelsen av tydliga förväntningar, goda relationer och ett gemensamt ansvar för att varje elev ska lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium som varje dag arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande skolmiljö för våra elever.
1 plats(er).
Resurspedagog till Lekebergsskolan 7–9
Vill du göra skillnad för elever varje dag? Vi söker nu en engagerad och trygg resurspedagog som vill vara med och skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan.
Som resurspedagog på Lekebergsskolan 7–9 arbetar du nära ett mindre antal elever som behöver extra stöd för att klara sin skolvardag. Genom relationsskapande arbete, tydlighet och struktur hjälper du eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Du blir en viktig vuxen i elevernas vardag och arbetar i nära samverkan med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som resurspedagog kommer du att:
Ge individuellt stöd till elever under skoldagen utifrån deras behov.
Stötta elever i undervisningen så att de kan tillgodogöra sig skolans innehåll och nå sina mål.
Bidra till struktur, trygghet och studiero under lektioner, raster och övergångar mellan olika aktiviteter.
Hjälpa elever att planera, organisera och genomföra sina skolarbeten.
Arbeta relationsskapande och motiverande för att stärka elevernas självkänsla och självständighet.
Samverka med lärare, specialpedagog, elevhälsa och vårdnadshavare kring elevernas utveckling och behov.
Delta i arbetet med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever.
Rollen innebär att du arbetar nära ett fåtal elever där målet är att skapa förutsättningar för en fungerande skolgång och en positiv utveckling både socialt och kunskapsmässigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, ansvarstagande och engagerad person med ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Är lugn, tydlig och flexibel i ditt arbetssätt.
Har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter i varje elevs utveckling.
Har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Är strukturerad och kan anpassa ditt stöd utifrån elevens individuella behov.
Det är meriterande om du har:
Relevant utbildning inom pedagogik, barn och fritid, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete i skola eller annan verksamhet för barn och unga.
Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och anpassningar i lärmiljön
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
Bang 7 (visa karta
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716 81 FJUGESTA Arbetsplats
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Kontakt
Rektor
David Sandahl david.sandahl@lekeberg.se 0585-482 60 Jobbnummer
9953846