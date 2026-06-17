Resurslärare/fritidspedagog 75 %
Stiftelsen Pauliskolan / Förskollärarjobb / Helsingborg Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Pauliskolan i Helsingborg
Vi söker dig som har erfarenhet och gärna behörighet att arbeta på fritidshem.
Som person söker vi dig som är ansvarsfull och har god samarbetsförmåga. Du har även god organisationsförmåga och ett lyssnande arbetssätt.
Vi ser gärna att du delar vår kristna värdegrund.
Tjänsten är fördelad så att du arbetar en del i förskoleklass och en del på vårt fritidshem.
Pauliskolan är en skola som ligger i Östra Helsingborg mitt i äppleodlingar. Den har ett tryggt och positivt elevklimat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: rektor@pauliskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Pauliskolan
Norra Hunnetorpsvägen 115 (visa karta
)
256 65 HELSINGBORG Arbetsplats
Pauliskolan, Stift Jobbnummer
9967943