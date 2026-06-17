Resurslärare/fritidspedagog 75 %

Stiftelsen Pauliskolan / Förskollärarjobb / Helsingborg
2026-06-17


Visa alla förskollärarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stiftelsen Pauliskolan i Helsingborg

Vi söker dig som har erfarenhet och gärna behörighet att arbeta på fritidshem.
Som person söker vi dig som är ansvarsfull och har god samarbetsförmåga. Du har även god organisationsförmåga och ett lyssnande arbetssätt.
Vi ser gärna att du delar vår kristna värdegrund.
Tjänsten är fördelad så att du arbetar en del i förskoleklass och en del på vårt fritidshem.
Pauliskolan är en skola som ligger i Östra Helsingborg mitt i äppleodlingar. Den har ett tryggt och positivt elevklimat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: rektor@pauliskolan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stiftelsen Pauliskolan
Norra Hunnetorpsvägen 115 (visa karta)
256 65  HELSINGBORG

Arbetsplats
Pauliskolan, Stift

Jobbnummer
9967943

Prenumerera på jobb från Stiftelsen Pauliskolan

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stiftelsen Pauliskolan: