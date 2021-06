Resurser/Elevassistenter för behovsanställning - Värmdö Kommun - Barnskötarjobb i Värmdö

Värmdö Kommun / Barnskötarjobb / Värmdö2021-06-30Välkommen till Kullsvedsskolan - en arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, kompetens, samarbete, utveckling och kreativitet. Hos oss fokuserar vi på tillgänglighet och inkluderande lärmiljöer i ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoperspektiv.Värmdö kommun är en ung kommun i utveckling med unga medborgare. Som skolkommun är Värmdö en progressiv och utvecklingsbenägen kommun. Undervisningen är i stor grad digitaliserad. Vi har en fin närhet mellan skolorna med täta samarbeten och erfarenhetsutbyten. Likvärdighet, inspiration och framåttänk präglar vår skolvardag.Uppdraget som resurs/elevassistent handlar under skoltid om att ingå i skolsamverkan i små klasser med undervisning av enskilda elever och i grupp utifrån ansvarig lärares anvisningar.Under fritidstid arbetar resurserna i fritidshemmets verksamhet. Kullsvedsskolan har morgon- och eftermiddagsfritids och arbetstiderna växlar något, enligt schema för öppningar och stängningar.Vi söker resurser helst med erfarenhet av arbete med elever i omfattande behov av särskilt stöd, som har möjlighet att vikariera hos oss vid behov. Någon form av grundutbildning mot barn/ungdom är önskvärd, till exempel barnskötare, fritidsledare eller liknande. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med elever i särskolan samt erfarenhet av teckenkommunikation.Som person är du inkluderande med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du har engagemang och lösningsfokus och arbetar för en god arbetsmiljö för eleverna såväl som dina kollegor.Kullsvedsskolan ligger i Hemmesta öster om Gustavsberg, ca.30 minuter med direktbuss från Slussen. Skolan består av grundsärskola åk 1-9, kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) åk 6-9 i grundskolan för elever med autism samt ett gemensamt fritidshem.I höst kommer vi ha ca. 65 elever totalt.Under läsåret 21/22 kommer det att finnas runt 55 medarbetare, i huvudsak lärare/speciallärare och resurser/fritidspersonal. Vi har ett väl utvecklat arbete med extra anpassningar, visuellt stöd och digitala hjälpmedel i undervisningen. Skolan har två förstelärare, legitimerad kompetens i samtliga praktisk-estetiska ämnen samt en väl fungerande elevhälsa där samtliga kompetenser ingår.Kullsvedsskolan har inriktning PBS (Positivt Beteendestöd)/TBA (Tillämpad beteendeanalys) där kompetensen är hög. Skolan har också Grön flagg-certifiering.Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.Anställningen avser timanställning där du som ny medarbetare har möjlighet att välja kortare eller längre vikariat under läsåret 21/22. Tillträde 16 augusti 2021.För dessa tjänster är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.2021-06-30Du söker tjänsten via www.varmdo.se/ledigajobb. Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta rektor Christina Söderkvist, mobil 072-250 93 56, e-post: christina.soderkvist@varmdo.se (t.om. den 23/7), därefter biträdande rektor Lillemor Esping Brodén, mobil 073-682 78 77, e-post: lillemor.esping-broden@varmdo.se Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.Varaktighet, arbetstidDeltid/Heltid Allmän Visstidsanst 21/22Lön enl ökSista dag att ansöka är 2021-08-02Värmdö kommun5839676