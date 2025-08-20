Resurschefer till särskilt boende
2025-08-20
Vill du vara en nyckelperson i en viktig verksamhet och arbeta med ledarskap och utveckling i en dynamisk och meningsfull roll?
Vi har jobbet för dig!
Vi söker dig som trivs i en varierande och utmanande roll där du med trygghet och lyhördhet kan stötta våra verksamheter. Som resurschef tar du en central plats i organisationen och bidrar till att skapa förutsättningar för kvalitet, utveckling och hållbarhet. Du är en nyckelspelare som med ditt ledarskap skapar trygghet och engagemang för medarbetare och ledningsgrupper, samtidigt som du driverförbättringar som gör skillnad för både personal och de vi är till för.
Om rollen
I rollen som resurschef har du möjlighet att påverka och utvecklas i en omväxlande miljö. Du tar tillfälligt ansvar för hela eller delar av chefsrollen inom särskilt boende, anpassar dig till olika verksamheter och bidrar med ditt lösningsfokuserade arbetssätt. Rollen kräver att du snabbt sätter dig in i nya uppdrag och skapar värde genom ditt ledarskap och din förmåga att bygga goda relationer.
Du möter medarbetare med respekt och trygghet utifrån deras unika behov, och navigerar smidigt i ledningsgruppen med ett prestigelöst och anpassningsbart förhållningssätt. Här får du en plattform att sprida goda arbetssätt, stärka verksamhetens kvalitet och växa i din egenprofessionella utveckling.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som resurschef ansvarar du för:
• Närvarande ledarskap: Handleda och motivera personal för att skapa en positiv arbetsmiljö och säkerställa kvalitet.
• Samordning och coachning: Organisera, stödja och vägleda medarbetarna för att nå gemensamma mål.
• Arbetsmiljö: Driva och följa upp arbetsmiljöinsatser för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats.
• Efterlevnad och ekonomi: Säkerställa att verksamheten följer lagar, riktlinjer och budgetramar.
• Samverkan: Bygga starka samarbeten inom organisationen och med externa aktörer, inklusive fackliga företrädare.
• Utveckling och förbättringar: Identifiera och sprida framgångsrika arbetssätt samt bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vad vi erbjuder
Som resurschef får du möjlighet att:
• Utveckla dina ledarskapsförmågor i en varierad och lärorik roll.
• Bli en del av en organisation som värdesätter engagemang, samarbete och kvalitet.
• Arbeta i en miljö där du får påverka och göra skillnad för både medarbetare och boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Flerårig erfarenhet som chef inom vård och omsorg, särskilt boende eller ordinärt boende.
• Erfarenhet av budget-, personal- och verksamhetsansvar.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta som chef inom äldreomsorg.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Ledarskapsutbildning.
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad ledare som motiverar och utrustar dina medarbetare att nå gemensamma mål. Med personlig mognad och självinsikt navigerar du skickligt i relationer och ser helheten i komplexa situationer.
Din kommunikation är tydlig och säkerställer att mål och förväntningar är klara. Samtidigt är du flexibel och självgående, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till nya förutsättningar och driva arbetet framåt.
Du är en lagspelare som med lyhördhet och smidighet bygger förtroende och skapar ett positivt arbetsklimat. Genom din vilja att utveckla och förbättra gör du skillnad i både verksamheten och för medarbetarna.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enlilgt överenskommelse
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Välkommen till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen! Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ gärna oss på Instagram: https://www.instagram.com/jobba_i_vardomsorgÖvrig information
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska
minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla
hakemustasi!
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som
kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in
personligt brev, fokusera istället på att uppdatera ditt CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Rekryterande chef
Mathias Johansson
Enhetschef
0768-820610mathias.johansson@malmo.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
