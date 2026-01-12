Resurschefer till Förvaltningen för Vård & Omsorg
2026-01-12
Välkommen in i en spännande period då Förvaltningen för Vård & Omsorg arbetar med att fortsätta omställningen till att möta framtidens behov av välfärd.
Vi utökar och stärker upp vårt ledarskap för att möta de utmaningar och möjligheter som finns i en föränderlig värld. Vi söker nu resurschefer som vill vara med och forma framtidens vård och omsorg i Kungsbacka kommun.
Varför söker vi resurschefer?
Genom denna satsning får verksamheterna inom Vård & Omsorg möjlighet att ta in en chef på kort varsel. Du blir en arbetsgivarrepresentant som är trygg och känner till förvaltningens mål, uppföljning, system och kan leda i ständig förändring.
Som resurschef placeras du ut som tillförordnad chef utifrån behov i organisationen med fullt chefsansvar för den verksamhet du placeras i. Uppdragen spänner över de flesta verksamhetsområden vilket ger dig en möjlighet att se, verka och utvecklas i olika delar av vår förvaltning. Som resurschef kommer du i ditt grunduppdrag tillhöra ett distrikt inom förvaltningen, men också vara en tillgång för övriga distrikt.
Vi erbjuder dig en utåtriktad roll där du har mycket kontakt med omsorgstagare, anhöriga och samarbetspartners internt som externt. Du har ett brett uppdrag där du ansvarar för att leda och utveckla enheten utifrån våra övergripande mål och visioner. Du har ansvar för personal, ekonomi, kvalité och verksamhetsutveckling. Du ansvarar för att tillgodose verksamhetens uppföljnings- och kvalitetsarbete samt mätnings- och uppföljningsmodeller. Du arbetar aktivt med att främja införandet av ny digital välfärdsteknik och verktyg, för att kunna möta nuvarande och framtida behov, så vi kan fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp med enhetschefer, där ni tillsammans med verksamhetschef initierar, stödjer och leder verksamhetens processer.Publiceringsdatum2026-01-12Profil
- Du har gedigen relevant chefserfarenhet med fullt ekonomi- och personalansvar
- Du har erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete inom en större och komplex organisation
- Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande:
- Om du har genomfört relevant ledarskapsutbildning, t.ex. Utvecklande ledarskap (UL)
- Om du har B-körkort
- Om du har chefserfarenhet från båda verksamhetsformerna SOL och HSL
Du är modig och trygg som ledare och skicklig på att hantera förändringar. Du inspirerar till nytänkande och skapar möjlighet för andra att ta mer ansvar och vara med och påverka beslut. Du har förmåga att finna dig snabbt i nya situationer och anpassa ditt agerande och ringa in de viktigaste områden att fokusera på. Du förstår din roll och ser till hela förvaltningens bästa i agerande och beslut. Ditt sätt att möta människor med värme, energi och respekt skapar entusiasm och arbetsglädje. Givetvis anstränger du dig för ett gott samarbete med dina kontaktytor och du anpassar din kommunikation efter mottagaren samt förmedlar budskap på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. I tjänsten kan det ingå att vara chef i beredskap.
Du kommer att erbjudas att gå utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL).
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 1 Februari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Jannike Fast, rekryterande chef 0300-838205 Jobbnummer
9677928