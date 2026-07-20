Resurschef till vård och omsorg
Skövde kommun, Avdelning för hälso- och sjukvård / Sjukvårdschefsjobb / Skövde Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skövde
2026-07-20
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Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Som resurschef blir du en del sektor vård och omsorg. Vi erbjuder ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Vår verksamhet präglas av trygghet, ansvarskänsla och ett respektfullt bemötande.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och stödfunktioner. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som chef hos oss är du uppskattad och betydelsefull, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande stöd, utbildning och kompetensutveckling. Vi erbjuder inte bara en tjänst - vi erbjuder en möjlighet att vara en del av en gemenskap där kunskap, omtanke och utveckling går hand i hand.
Vi står inför en förändring där sektor socialtjänst och sektor vård och omsorg går samman i en ny gemensam sektor, sektor välfärd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att möta framtidens behov och utmaningar genom stärkt samverkan, säkrare kompetensförsörjning och ett mer samlat stöd till invånarna.
Arbetet med den nya organisationen pågår och kan innebära förändringar i avdelnings- och enhetsindelningen under den kommande tiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som resurschef har du ett varierat och utvecklande enhetschefsuppdrag där du bidrar till kontinuitet, kvalitet och utveckling inom sektorn. Du är en viktig del av ledningsorganisationen och arbetar nära avdelningschef och övriga chefer för att säkerställa en stabil och välfungerande verksamhet.
Rollen innebär att du leder verksamheter utifrån aktuella behov. Du bidrar med stabilitet och ett närvarande ledarskap när verksamheten står inför tillfälliga enhetschefsvakanser, sjukfrånvaro eller andra situationer som kräver ett tillfälligt chefsstöd. Uppdraget ställer krav på att du snabbt kan sätta dig in i nya verksamheter, skapa förtroendefulla relationer och anpassa ditt ledarskap utifrån verksamhetens förutsättningar.
Du kombinerar operativt ledarskap med utvecklingsarbete och bidrar till att verksamheten fortsätter att utvecklas och hålla hög kvalitet, oavsett situation.
I rollen kommer du bland annat att:
• leda verksamheter under kortare eller längre perioder utifrån organisationens behov
• säkerställa kontinuitet och stabilitet vid enhetschefsvakanser, sjukfrånvaro och andra tillfälliga behov
• leda, coacha och utveckla medarbetare mot verksamhetens mål
skapa goda förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet, god arbetsmiljö och hållbara arbetssätt
• ge stöd till enheter vid förändringar och andra verksamhetsutmaningar
• driva och bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
• samverka med avdelningschef, chefskollegor och andra funktioner inom sektorn
• anpassa uppdrag och prioriteringar utifrån verksamhetens aktuella behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmåga att skapa engagemang, bygga förtroendefulla relationer och leda verksamhet i föränderliga situationer. Du trivs i ett varierat uppdrag där du snabbt kan sätta dig in i nya verksamheter, skapa struktur och bidra med stabilitet och utveckling.
För tjänsten krävs att du har:
• relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med personal-, arbetsmiljö- och
verksamhetsansvar
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser. För att lyckas i rollen behöver du vara:
• Relationsskapande du bygger snabbt förtroendefulla relationer och skapar engagemang hos medarbetare, kollegor och samverkansparter.
• Stabil du behåller lugnet, fattar välgrundade beslut och inger trygghet även när förutsättningarna förändras.
• Strukturerad du planerar, prioriterar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt samt skapar tydlighet i verksamheten.
• Lösningsorienterad du ser möjligheter, tar dig an utmaningar på ett konstruktivt sätt och hittar lösningar som skapar värde för verksamheten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning för hälso- och sjukvård Kontakt
Avdelningschef
Anna-Karin Haglund 0500-498671 Jobbnummer
10006598