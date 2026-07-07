Resurschef med personalansvar

Nästa Jobb i Sverige AB / Administratörsjobb / Borlänge
2026-07-07


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Vill du ha en nyckelroll där du får saker att fungera i praktiken? Hos Rallarsving blir du navet i produktionen och ser till att rätt person, rätt kompetens och rätt utrustning finns på plats i rätt tid.
Om rollen Du ansvarar för att planera och koordinera företagets resurser – personal, maskiner och utrustning. Rollen är central i verksamheten och innebär nära samarbete med produktion, entreprenadledning och medarbetare ute i fält.
Du arbetar både operativt och framåtblickande och ser till att verksamheten flyter utan onödiga stopp. I ditt uppdrag samarbetar du med och har stöd av arbetsledning och platschefer i de olika projekten. I rollen som Resurschef ingår du i bolagets ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga uppgifter

Samordna och utveckla den centrala resursplaneringen

Säkerställa rätt bemanning i projekten

Arbeta med rekrytering och introduktion

Planera och följa upp utbildningar och certifieringar

Stötta produktionen med prognoser och omplaneringar

Säkerställa att arbetsmiljöperspektivet finns med i planeringen

Vi söker dig som

Har erfarenhet från bygg, anläggning eller järnväg

Har arbetat med resurs- eller produktionsplanering

Är strukturerad, noggrann och tydlig i din kommunikation

Har god administrativ förmåga och vana av planeringsverktyg

Det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensplanering, arbetsmiljöarbete eller projektorganisationer.
Framgång i rollen innebär

Rätt bemanning i rätt projekt

Få störningar i produktionen

Uppdaterad och korrekt resursdata

Effektiv planering av utbildningar och certifieringar

Hos oss får du en central roll med stort inflytande i en verksamhet där planering verkligen gör skillnad.
Har du frågor så får du gärna kontakta vår rekryterare Jan Hedman 076-014 81 00 eller Anna-Klara Holgersdotter 070-453 81 88.
Ansök redan idag.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840191-2088919".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nästa Jobb i Sverige AB (org.nr 556860-9944), https://talang.nxtjobb.se
Ritargatan 6 (visa karta)
781 70  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
NXTjobb

Jobbnummer
9994715

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