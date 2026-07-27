Resurschef inom social- och omsorgsförvaltningen
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2026-07-27
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vill du använda din ledarskapskompetens i ett spännande och omväxlande uppdrag?
Som resurschef hos oss får du ett brett uppdrag där du kliver in som chef vid sjukfrånvaro, längre ledigheter, vakanser eller andra tillfälliga behov inom social- och omsorgsförvaltningens verksamheter.
Du kan komma att arbeta inom särskilt boende, ordinärt boende, hälsa och sjukvård, funktionsnedsättning- och socialpsykiatri eller individ- och familjeomsorgen.
Det här är en tjänst för dig som är trygg, erfaren och tycker om att snabbt sätta dig in i nya verksamheter, bygga relationer och skapa stabilitet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Tjänsten är organisatoriskt placerad på kansli- och utvecklingsstaben. I dina faktiska uppdrag kommer du att arbetsledas av respektive verksamhetschef och ingå i den chefens ledningsgrupp.
Det innebär att:
• du har din anställning och övergripande tillhörighet i kansli- och utvecklingsstaben
• du i varje uppdrag arbetar nära den verksamhet du kliver in i och följer dess mål, struktur och arbetssätt
• arbetsmiljöansvar, personal- och verksamhetsfrågor i det dagliga arbetet utövas under arbetsledning av den verksamhetschef vars verksamhet du för tillfället verkar i
Ditt driv ligger i att framgångsrikt leda, organisera och utveckla arbetet inom det chefsområde du tillfälligt ansvarar för. Du förväntas bidra till mål- och uppföljningsarbete enligt gällande styrdokument och politiskt fattade beslut samt verka för god arbetsmiljö, kvalitet och kontinuitet där du går in.
Som resurschef samarbetar du tätt med ordinarie chefer och är en viktig del i att skapa stabilitet när det behövs som mest.Kvalifikationer
Du är en trygg, grundad och erfaren ledare som trivs i en föränderlig vardag. Du kan snabbt skapa förtroende, sätta dig in i nya sammanhang och fatta väl avvägda beslut. Du är lika bekväm med att hantera vardagens praktiska frågor som med att hålla i svåra samtal och driva förändring.
Vi tror att du känner igen dig i följande:
• Du har ett närvarande och tydligt ledarskap.
• Du är ödmjuk, prestigelös och inlyssnande.
• Du är noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad.
• Du är en lagspelare som ser vinsten med samarbete och delat ledarskap.
• Du står stadigt även när det blåser, och kan skapa lugn och riktning för medarbetare.
Du ser vikten av att vara uppdaterad och omvärldsbevakad kring förändringar, utmaningar och eventuella lagändringar inom socialtjänstens verksamheter. Din breda förståelse för uppdraget gör att du kan bidra med både stabilitet och utveckling oavsett vilken verksamhet du befinner dig i.
Kvalifikationer:
• Adekvat akademisk utbildning, exempelvis socionom, personal- och arbetsliv, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av ledarskap/chefsroll
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Har erfarenhet från flera av våra verksamhetsområden
• Har ledarskapsutbildning
• Har erfarenhet av att leda i förändring.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa förtroende, struktur och arbetsglädje i de verksamheter du kliver in i.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Ystads Kommun där vi är bättre tillsammans.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se +46411577023 Jobbnummer
10012077