Resursassistenter till Rådmansö skola - Norrtälje kommun - Barnskötarjobb i Norrtälje

Norrtälje kommun / Barnskötarjobb / Norrtälje2021-04-14Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!Om tjänstenRådmansö skola har en fantastisk miljö med skog och sjö direkt vid skolgården. På skolan finns erfarna duktiga pedagoger men ett stort engagemang. Vi arbetar tillsammans med målet att bevara det genuina men sikta på framtiden. Vi söker tre resurser som ska arbeta med elever i behov av stöd. Tjänsterna är på 72,5%, 80% och 80%(vikariat) med anställning under hösten, stor chans till fortsatt anställning under våren finns.2021-04-14Som resurs ska du vara behjälplig i undervisningen och på raster för att stötta eleverna kunskapsmässigt och socialt. Som person behöver du vara positiv, flexibel och ha erfarenhet av att arbeta med barn i behov av stöd.Arbetsuppgifter som kan ingår i ditt arbete som resurs är:Att avlasta undervisande lärare från arbetsuppgifterVara läraren behjälplig i undervisningen och stötta elever i lärandet. Enskilt, i grupp eller för klassen. Läraren avgör utifrån sin pedagogiska planering vem som gör vad inom ramen för beslutade åtgärder och undervisningens syfte.Arbeta för att enskilda elever, grupper och klass får ökad trygghet och arbetsroOrganisera rastaktiviteter, vara rast- och matsalsvärd, närvara vid elevaktiviteter i och utanför skolanLedsaga enskilda elever och elevgrupper till och från aktiviteter i och utanför skolanSamla in information och sammanställa underlag för elever kring deras utveckling socialt och kunskapsmässigtDelta vid samtal som EHK, EHT, utvecklingssamtal eller andra möten kring elever.Vid behov ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare.Du ska ha erfarenhet av arbete inom skola och vara en positiv och tydlig person. Du ska även ha ett lösningsfokuserat och lågaffektivt förhållningssätt samt ha kunskaper om NPF. För en av tjänsterna måste du ha kunskaper och erfarenhet av diabetes och veta hur man stöttar elever med diabetes under en skoldag. Du är bra på att samarbeta och ser kollegialt samarbete som en förutsättning för att lyckas med eleverna.Om arbetsplatsenRådmansö skola en F-6 skola md ca 135 elever som ligger strax utanför Norrtälje. Skolan erbjuder en fantastisk miljö och många möjligheter att använda naturen i undervisningen. Läs gärna mer om skolan på hemsidan: https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/grundskola/grundskolor/radmanso-skola/var-skola/ Tillträde 12 augusti med anställning fram till 22 december. Stor chans till fortsatt anställning under våren finns. En av tjänsterna är ett vikariat.Intervjuer sker löpande under annonseringstidenOm Norrtälje kommunNorrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil - lokalt liv. https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/ Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratIndividuellt lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-01Norrtälje kommun5692502