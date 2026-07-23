Resursassistent till Anpassad grundskola
Norbergs Kommun/Engelbrektsskolan / Pedagogjobb / Norberg Visa alla pedagogjobb i Norberg
2026-07-23
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Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen. Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Välkommen till Engelbrektsskolan, anpassad grundskola i Norbergs kommun. På skolan har vi från och med ht-26 fyra klasser med 4-8 elever/klass. På skolan finns också ett tillhörande fritidshem. I varje klass arbetar en klasslärare och en eller flera resursassistenter.
Vi söker nu en resursassistent till vår lågstadieklass som läser ämnesområden. Vi söker dig som är barnskötare, undersköterska, personlig assistent eller har annan likvärdig utbildning eller erfarenhet. Meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med barn eller elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Som person bör du vara positiv, utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad. Du brinner också för att ge elever i behov av särskilt stöd bästa möjliga förutsättningar att lyckas och få bli sitt bästa jag.Dina arbetsuppgifter
Som resursassistent är du en viktig del av elevernas hela skoldag. Du arbetar både omsorgsinriktat och pedagogiskt för att skapa trygghet, struktur och goda relationer. Du stöttar eleverna socialt och kunskapsmässigt i undervisningen samt bidrar till att fritidshemmets verksamhet blir meningsfull, tillgänglig och utvecklande. Du stöttar och hjälper eleverna i det dagliga omsorgsarbetet med t.ex. kläder, hygien och mat. Du är van vid att arbeta både självständigt samt i lag med andra. I arbetet ingår kontakt med vårdnadshavare samt att vid behov delta i möten kring elever.Kvalifikationer
Utbildad barnskötare, undersköterska eller annan pedagogisk utbildning som bedöms lämplig för uppdraget. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete med barn eller elever med intellektuell funktionsnedsättning samt kunskaper inom AKK. Du har mycket goda kunskaper i svenska (både tal och skrift). Som person är du trygg i dig själv och i din roll och du är säker och stabil i nya sammanhang där både barnen samt föräldrarna finner en trygghet hos dig. Vidare behöver du vara positiv, flexibel och lågaffektiv i ditt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
Utöver ett stimulerande arbete där din insats är värdefull, ges du som medarbetare i Norbergs kommun möjlighet att nyttja våra förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, förmånscykel och att lämna blod på betald arbetstid. Norbergs kommun tillämpar rökfri arbetstid.Övrig information
Rekrytering sker fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig tillHR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Kommun
(org.nr 212000-2072), https://www.norberg.se/sidor/naringsliv--arbete/lediga-jobb.html
Malmgatan 7 (visa karta
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738 21 NORBERG Arbetsplats
Norbergs Kommun/Engelbrektsskolan Kontakt
Anna Koivunen 0223-29221 Jobbnummer
10009955