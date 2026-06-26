Resursassistent
Norrtälje kommun, Anpassad gymnasieskola / Pedagogjobb / Norrtälje Visa alla pedagogjobb i Norrtälje
2026-06-26
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Vi söker dig som vill jobba med att stötta elever tillhörande Norrtälje anpassad gymnasieskola i både pedagogisk utveckling och kring omsorgsbehov. Vi delar lokaler med Rodengymnasiet som ligger på gångavstånd från Norrtälje centrum och busstationen.
Uppdraget
Bistå eleverna i deras skolarbete som leds och planeras av våra lärare
Vara elevens förlängda arm både när det handlar om kommunikation och förståelse och vid fysiska svårigheter
Hjälpa elever med stora omvårdnadsbehov, såsom intag av mat, hygien- och toalettbestyr.
Stötta eleven i fysiska aktiviteter i både inomhusmiljö och promenader och andra aktiviteter i utomhusmiljö.
Utmaningar och möjligheter
Det kan förekomma en del kommunikativa utmaningar i arbetet om eleven känner sig missförstådd eller inte kan uttrycka vad den för stunden upplever som problematiskt. Du behöver kunna tolka situationer och läsa av elever för att undvika utåtagerande beteende och smidigt kunna växla mellan att integrera elev i grupp och ge utrymme för avskildhet.
Vår befintliga personal har god erfarenhet och är mer än villiga att dela med sig av sina kunskaper. Vi jobbar i team vilket betyder att du aldrig lämnas helt ensam i ditt arbete.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan likvärdig utbildning eller god erfarenhet av att möta barn/elever med IF, (intellektuell funktionsnedsättning) och autism. Det är ett krav att du ska ha kunskap och erfarenhet av elever som kan vara utagerande.
Ditt arbets- och förhållningssätt kännetecknas av lågaffektivt bemötande och positiv förstärkning. Du får inte vara rädd att hugga i rent fysiskt. Vi sätter stort värde på din personlighet där flexibilitet, ödmjukhet men också eget initiativ prioriteras.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Vi jobbar i ett glatt och kunnigt gäng med fokus på att förbereda våra elever på ett så självständigt och rikt vuxenliv som möjligt. Våra lokaler är anpassade efter elevgruppen som undervisas inom ramen för ämnesområden. Totalt jobbar 30 kollegor inom Norrtälje anpassad gymnasieskola varav 16 personal arbetar på Individuella programmet där tjänsten finns.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare, uppehållstjänst
Omfattning: deltid 90%
Tillträde: 2026-08-14
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan [26 000-30 000] kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334264". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 803 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje kommun, Anpassad gymnasieskola Kontakt
Rektor
Annika Moe annika.moe@norrtalje.se 0739623582 Jobbnummer
9980262