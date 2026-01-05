Resursanställning
Dibber Sverige AB / Barnskötarjobb / Nacka Visa alla barnskötarjobb i Nacka
2026-01-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dibber Sverige AB i Nacka
, Örebro
, Västerås
, Sala
, Linköping
eller i hela Sverige
Om jobbet
Dibber Neglinge gård förskola söker en resurs på deltid!
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen. Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
Är du den vi söker?
Din huvudsakliga placering som resurs kommer vara på en avdelning, men tjänsten kan även innebära arbete på andra avdelningar vid behov.
* Som resurs kommer du vara ett extra stöd i barngruppen.
* Du kommer arbeta aktivt och lojalt med förskolans dagliga göromål och pedagogiska arbete.
* Se till att förskolan drivs i enlighet med Dibber värdegrundsplattform och kvalitetsstandard
* Skapa goda relationer till barn där vuxna och barn är likvärdiga; där den vuxne lyssnar och låter barnen delta så att de utvecklar färdigheter, självförtroende och livsglädje
* Ha en positiv attityd och hållning gentemot både barn och medarbetare
* Medansvar för omsorg och delaktig i det pedagogiska arbetet på förskolan, t.ex. samlingsstunder, aktiviteter, fri lek och rutinmässiga situationerPubliceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Gärna erfarenhet av arbete i förskola
God kommunikationsförmåga
Du är en aktiv vuxen tillsammans med barnen och kan vidta säkerhetsåtgärder
Goda kunskaper i svenskaDina personliga egenskaper
Du är en relationsorienterad person som ser varje enskilt barn. Du lyssnar och är lyhörd för det barnen vill förmedla. Du kan också skapa engagemang och deltar i barnens lek och utveckling.
Du är lösningsorienterad, flexibel och samarbetsvillig. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar. Vi letar efter en person som är en god, varm och omtänksam vuxen. Lekfull, ambitiös, tillåtande och tydlig är ledord för vår personal. Du kan identifiera dig med Dibbers värdegrund.
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Fast lön Så ansöker du
Ansökan sker via länk i annonsen
Kontakt
Sker via mejl
Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagOm företaget
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3198-43878842". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803) Arbetsplats
Dibber Sverige Kontakt
Emma Addo 00000 Jobbnummer
9669967