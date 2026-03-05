Resurs till vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Filipstad finns för alla kommunens invånare och kan genom avtal med distansutbildningsföretaget Hermods samt avtal inom Vuxenutbildningen i Värmland för yrkesutbildningar erbjuda ett brett utbud av möjligheter för studier och arbete.
På plats i våra lokaler på Spångbergsgymnasiet erbjuder vi SFI samt SVA grund och en vårdutbildning mot vårdbiträde och undersköterska. Sammanlagt arbetar fem personer inom vuxenutbildningen.
Vi söker nu en pedagogisk resurs till vår verksamhet, som i sin roll kommer arbete både med stöd i utbildningen på olika nivåer samt ett uppsökande uppdrag för att möjliggöra för fler att få utbildning på grundläggande nivå.Dina arbetsuppgifter
I uppdragets stödjande del ingår att arbeta med stöd för elever i vår verksamhet, främst distanselever, där ämnen och nivåer varierar. Ett stöd som omfattar till exempel anpassningar, planera sina studier, utveckla studieteknik, använda digitala hjälpmedel och vara självständig i den lärplattform som används.
I uppdragets uppsökande del ingår att samverka med olika verksamheter för att nå personer som står utanför studier men som har rätt till utbildning på grundläggande nivå. Att informera om möjligheter inom vuxenutbildningen och guida individer vidare i studieprocessen. Att tillsammans med andra aktörer så som vägledare och lärare arbeta för att sänka trösklar och öka deltagande i studier.
I båda uppdragen ingår samverkan och samarbete med övrig personal inom organisationen. Då vi är ett litet team behöver alla bidra till verksamhetens alla områden.
Som person är du positiv, nyfiken och reflekterande. Arbetar lika bra självständigt som i grupp. God kommunikationsförmåga samt förmåga att skapa relationer, bygga förtroende och möta människor på ett respektfullt och professionellt sätt. Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Flexibel och redo att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter och roller när behov uppstår. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom relevanta områden till exempel pedagogik, socialt arbete eller lärarutbildning.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete med vuxenstuderande eller personer med varierande språkliga och kulturella bakgrunder.
- Lärarexamen i svenska, svenska på andraspråk och/eller Matematik på grundnivå/gymnasial nivå.
- Erfarenhet av arbete med människor i behov av stöd - gärna från skola, vuxenutbildning, integration eller liknande verksamhet.
- Kunskaper i fler språk än svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
