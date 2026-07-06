Resurs till skola och fritidshem sökes 65 %
Friskolan Stellatus Ekonomisk förening / Pedagogjobb / Karlstad Visa alla pedagogjobb i Karlstad
2026-07-06
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Stellatus startade år 2000 och är en Friskola i Karlstad. Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 6 och har två fritidshemsavdelningar. Skolan finns i en inspirerande miljö som vi använder i vårt arbete på fritids och i skolan. Miljön skapar trygghet hos eleverna, föräldrarna och för oss som arbetar på skolan. Vi arbetar utifrån ett fokus på hälsa, om elever och personal mår bra kan vi lära oss. Vi kallar det "Be healthy".
Vi söker nu en resursperson för arbete som resurs i skola och fritidshem. Sökanden till tjänsten ska ha relevant utbildning och specialpedagogisk erfarenhet samt erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tidsbegränsad tjänst om 65 % med tillträde i augusti eller enligt överenskommelse till och med 2027-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut tas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: ledigajobb@stellatus.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resurs-skola fritidshem 65%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Stellatus Ekonomisk förening
Oldevigsgatan 3 (visa karta
)
652 31 KARLSTAD Arbetsplats
Friskolan Stellatus Kontakt
Rektor
Carola Johansson carola.johansson@stellatus.com 0765559414 Jobbnummer
9993785