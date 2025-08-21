Resurs till Myrängsskolan, grundskola F-5
2025-08-21
Myrängsskolan söker resurs till skola och fritidshem
Myrängsskolan är en F-6 skola där det under nuvarande läsår finns grundskola årskurs 1-5, fritidshem, förskoleklasser och grundsärskola. Skolan ligger i det naturnära Gribbylund och där arbetar behöriga och engagerade pedagoger med elevens bästa i fokus. Skolan är indelad i avdelningar med skola- och tillhörande fritidsverksamhet, vilket ger eleverna känslan av att gå i en liten skola i den stora.
Här finns en mycket god tillgång till grönområden som inbjuder till lek och rörelse och ger fina möjligheter till utomhuspedagogik för barn i alla åldrar. Skolan/förskoleklassen präglas av en spännande och utmanande lärmiljö där elevernas egna förutsättningar för utforskande och sökande efter kunskap står i centrum.
Som resurs på Myrängsskolan kommer du att arbeta i skolan och på fritidshemmet.
Under skoltid är du med barnen i deras aktiviteter och hjälper dem i deras dagliga rutiner både på lektioner, under rasterna och vid övergångar mellan olika aktiviteter. Du kan både ha uppdrag som resurs i klass eller mer riktad mot en elev.
På eftermiddagen genomför du aktiviteter tillsammans med annan personal på din fritidsavdelning. Under din arbetsdag kommer du vara både ute- och inomhus.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn antingen från förskola/fritidshem eller som ungdomsledare på idrotts- eller andra fritidsaktiviteter.
Du är intresserad av barn och deras utveckling.
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Du tar ansvar för ditt arbete och är aktiv.
Du är lyhörd för andra människor och deras behov.
Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera.
För att bli anställd i någon av Täby kommuns skolor eller förskolor behöver du kunna uppvisa giltigt utdrag från belastningsregistret.
