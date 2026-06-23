Resurs till förskola
Föräldrakooperativet Lyckan, Ek För / Barnskötarjobb / Gotland Visa alla barnskötarjobb i Gotland
2026-06-23
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Vi söker nu en engagerad och trygg resurspedagog till ett barn på Föräldrakooperativet Lyckan.
På Lyckan finns två avdelningar med barn i åldrarna 1–6 år.
Som resurs kommer du att arbeta nära ett barn med särskilda behov och vara ett viktigt stöd i barnets vardag, både i lek, lärande och sociala situationer. Du blir en del av arbetslaget och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö.
Vi söker dig som:
• Är lyhörd, ansvarstagande och har ett genuint intresse för barns utveckling
• Har förmåga att skapa struktur och trygghet
• Har god samarbetsförmåga
Meriterande:
• Kunskap om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Omfattning och tillträde: Heltid eller deltidstjänst, ansökningar hanteras löpande med tillträde från augusti eller enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: styrelsenlyckan@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Lyckan, Ek För
Burs Skolgården 175 (visa karta
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623 49 STÅNGA Jobbnummer
9974075