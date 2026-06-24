Resurs till Fjälldalens förskola
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2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Beskrivning av verksamheten
Hej! Är du vår nya kollega?
Vi söker nu en resurs till Fjälldalens förskola.
Fjälldalens förskola är en förskola med sex avdelningar där naturen och fjället ligger nära inpå, som öppnades under januari 2025. Vi söker nu dig som vill kliva in bland ett härligt gäng kollegor och som vill arbeta som resurs i ett arbetslag. I förskolan möter vi våra barn i deras första utbildning och i deras första steg i det livslånga lärandet och där är du som resurs viktig. Vi söker dig som engagerad och som vill arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd.
Läs mer om hur det är att arbeta inom förskolan: https://gallivare.se/lararjobbDina arbetsuppgifter
Arbetet som resurs innebär att du blir ytterligare en person i arbetslaget så att förskolan kan möta barn med behov av särskilt stöd. Du ingår i arbetslaget på förskolan och tillsammans utformar ni en trygg, stimulerande och utvecklande utbildning och lärmiljö för barnen där läroplanen (Lpfö18) beskriver det arbete och den utbildning som förskolan erbjuder barnen. Tillsammans utformar arbetslaget utbildningen så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd och de utmaningar som de behöver i sin utveckling samt att de stimuleras och utvecklas i sin lek och i sitt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och dig som har god erfarenhet av att arbeta med att möta barn med behov av särskilt stöd.
Det är viktigt:
att du är förtrogen med vårt styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö18),
att du är en trygg och tydlig ledare, har lätt för att ta egna initiativ, är positiv och har tilltro till barnens olika kompetenser,
att du har ett lösningsfokus, är flexibel och nytänkande,
att du är mån om förtroendefulla relationer till barn och vårdnadshavare samt att du har god samarbetsförmåga,
att du använder dig av bildstöd och TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation).
Mycket goda kunskaper i svenska så väl i tal som skrift är en förutsättning för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
För tjänsten krävs ett utdrag från Polisens belastningsregister, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
och att du uppvisar giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd.
Gällivare kommun erbjuder dig:
friskvårdsförmån i form av styrketräning, gruppträning eller dagskort på Dundret.
gratis bad/simning.
du får ta del av arbetsplatsens Trivselpeng.
en friskvårdstimme per vecka (mental eller fysisk aktivitet).
medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening).Anställningstyp/arbetstider
Heltid (100%) – tidsbegränsad anställning under höstterminen 2026. Med möjlighet till förlängning.Ersättning
Månadslön – vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ditt löneanspråk i din ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett personligt brev samt ditt CV. Vid anmodan uppvisas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Tillträde: augusti/september 2026
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Upplysningar
Vid frågor kontaktar du:
Helena Johansson, rektor Fjälldalens förskola
telefon: 0970-81 80 41
mobil: 076-137 34 93
e-post: helena.johansson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal. tel. 010–4429919
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9976222